"Торт" из дерунов со сливочно-грибной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда
Деруны – лучшее блюдо из картофеля. Для того, чтобы они были еще более вкуснее, кулинары советуют готовить их с грибным соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "торта" из дерунов, с грибным соусом.
Ингредиенты:
- картофель (средний) – 6-7 шт.
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Начинка:
- грибы шампиньоны – 400-500 г
- сливки 15-20% – 200 мл
- лук репчатый – 1 шт.
- сыр Моцарелла – 180 г
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Грибной соус: на масле пожарить грибы, забрать со сковородки, пожарить лук до золотистости и вернуть обратно сюда грибы, залить сливками и протушить добавив соль и перец по вкусу.
2. Картофель с луком натереть на мелкую терку или перебить блендером, добавить яйца, муку, соль, перец и перемешать.
3. Пожарьте деруны на сковородке смазанной маслом, как обычно деруны, но только большего размера.
4. Перекладываем деруны начинкой из грибов, посыпаем потертым сыром и складываем в виде тортика. Ставим в разогретую духовку на 7-10 минут, чтобы расплавился сыр.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: