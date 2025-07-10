Деруны – лучшее блюдо из картофеля. Для того, чтобы они были еще более вкуснее, кулинары советуют готовить их с грибным соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "торта" из дерунов, с грибным соусом.

Ингредиенты:

картофель (средний) – 6-7 шт.

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Начинка:

грибы шампиньоны – 400-500 г

сливки 15-20% – 200 мл

лук репчатый – 1 шт.

сыр Моцарелла – 180 г

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Грибной соус: на масле пожарить грибы, забрать со сковородки, пожарить лук до золотистости и вернуть обратно сюда грибы, залить сливками и протушить добавив соль и перец по вкусу.

2. Картофель с луком натереть на мелкую терку или перебить блендером, добавить яйца, муку, соль, перец и перемешать.

3. Пожарьте деруны на сковородке смазанной маслом, как обычно деруны, но только большего размера.

4. Перекладываем деруны начинкой из грибов, посыпаем потертым сыром и складываем в виде тортика. Ставим в разогретую духовку на 7-10 минут, чтобы расплавился сыр.

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