"Торт" из дерунов со сливочно-грибной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,1 т.
Рецепт блюда

Деруны – лучшее блюдо из картофеля. Для того, чтобы они были еще более вкуснее, кулинары советуют готовить их с грибным соусом. 

Деруны с соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "торта" из дерунов, с грибным соусом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • картофель (средний) – 6-7 шт.
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Начинка:

  • грибы шампиньоны – 400-500 г
  • сливки 15-20% – 200 мл
  • лук репчатый – 1 шт.
  • сыр Моцарелла – 180 г
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Грибной соус: на масле пожарить грибы, забрать со сковородки, пожарить лук до золотистости и вернуть обратно сюда грибы, залить сливками и протушить добавив соль и перец по вкусу.

Грибной соус

2. Картофель с луком натереть на мелкую терку или перебить блендером, добавить яйца, муку, соль, перец и перемешать. 

Тесто для дерунов

3. Пожарьте деруны на сковородке смазанной маслом, как обычно деруны, но только большего размера.

Приготовление блюда

4. Перекладываем деруны начинкой из грибов, посыпаем потертым сыром и складываем в виде тортика. Ставим в разогретую духовку на 7-10 минут, чтобы расплавился сыр.

Готовый торт

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