Торт из кабачковых блинов: как приготовить популярное летнее блюдо на скорую руку
Кабачковый торт – одно из самых популярных блюд летнего сезона. Готовится этот кулинарный шедевр из овощной блинчиков, которые нужно перемазать вкусным майонезно-чесночным соусом. Получится настоящая вкуснятина.
Идея приготовления сытного торта из кабачков опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Подойдет на каждый день и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- мука – 5 ст.л.
- соль – по вкусу
- чеснок по вкусу
- майонез или сметана
- укроп
- помидоры
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на крупную терку.
2. Посолить и оставить на 10 минут.
3. После этого слить весь образовавшийся сок.
4. Добавить яйца, соль (по вкусу), муку.
5. Замесить тесто.
6. на разогретую сковородку с небольшим количеством масла выложить по 2-3 ст.л теста.
7. Жарить на маленьком огне до золотистого цвета с обеих сторон.
8. Готовые блины охладить.
9. Смазать соусом: чеснок+ майонез (сметана)+укроп.
10. Смазать блины, выложить помидоры порезанные слайсами.
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