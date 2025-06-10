Кабачковый торт – одно из самых популярных блюд летнего сезона. Готовится этот кулинарный шедевр из овощной блинчиков, которые нужно перемазать вкусным майонезно-чесночным соусом. Получится настоящая вкуснятина.

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Идея приготовления сытного торта из кабачков опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 3 шт.

мука – 5 ст.л.

соль – по вкусу

чеснок по вкусу

майонез или сметана

укроп

помидоры

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на крупную терку.

2. Посолить и оставить на 10 минут.

3. После этого слить весь образовавшийся сок.

4. Добавить яйца, соль (по вкусу), муку.

5. Замесить тесто.

6. на разогретую сковородку с небольшим количеством масла выложить по 2-3 ст.л теста.

7. Жарить на маленьком огне до золотистого цвета с обеих сторон.

8. Готовые блины охладить.

9. Смазать соусом: чеснок+ майонез (сметана)+укроп.

10. Смазать блины, выложить помидоры порезанные слайсами.

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