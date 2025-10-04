Если вы ищете десерт, который выглядит эффектно, имеет насыщенный вкус и одновременно готовится из доступных продуктов – торт "Пьяная вишня" станет отличным выбором. Его шоколадная основа, нежная текстура и ароматная вишневая начинка создают идеальный баланс. Такой десерт украсит любой праздник и точно понравится каждому, кто его попробует.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 5 шт.

сахар – 150 г

мука – 125 г

какао – 30 г (лучше выбрать качественное, ведь от него зависит цвет и вкус)

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления бисквита:

1. Яйца взбить с сахаром в течение 10 минут до рыхлой, светлой массы.

2. Отдельно смешать муку, какао и разрыхлитель, просеять двумя частями в яичную массу.

3. Осторожно перемешать лопаткой снизу вверх до однородной консистенции.

4. Тесто перелить в форму диаметром 20 см и выпекать примерно 55 минут при температуре 170°C. Духовку не открывать во время выпекания.

Ингредиенты для начинки:

вишня без косточек – 400-500 г

алкоголь (коньяк или ром) – 50 мл.

шоколад – 200 г

сливочное масло – 80 г

сгущенное молоко – 130 г

Способ приготовления начинки:

1. Вишню смешать с алкоголем и поставить на слабый огонь. После закипания варить около 2 минут.

2. Отдельно растопить шоколад, масло и сгущенное молоко, постоянно помешивая до однородной массы.

3. Соединить шоколадную смесь с вишней и перемешать.

Как собрать торт:

1. В готовом бисквите срезать верхушку. Осторожно вырезать середину, оставив края целыми.

2. Вынутую часть измельчить в крошку и соединить с вишнево-шоколадной массой.

3. Выложить начинку обратно в бисквит, накрыть верхушкой.

4. Обернуть пищевой пленкой и поставить торт в холодильник минимум на 2 часа.

Ингредиенты для глазури:

шоколад – 200 г

сливки 30-33% – 200 мл.

масло – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Растопите все ингредиенты на небольшом огне, помешивая до однородности.

2. По желанию можно добавить измельченные орехи.

3. Покройте торт глазурью и оставьте остыть.

