Торт "Пьяная вишня" с какао: сочетание, которое понравится всем
Если вы ищете десерт, который выглядит эффектно, имеет насыщенный вкус и одновременно готовится из доступных продуктов – торт "Пьяная вишня" станет отличным выбором. Его шоколадная основа, нежная текстура и ароматная вишневая начинка создают идеальный баланс. Такой десерт украсит любой праздник и точно понравится каждому, кто его попробует.
Идея приготовления торта "Пьяная вишня" опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.
Ингредиенты для бисквита:
- яйца – 5 шт.
- сахар – 150 г
- мука – 125 г
- какао – 30 г (лучше выбрать качественное, ведь от него зависит цвет и вкус)
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления бисквита:
1. Яйца взбить с сахаром в течение 10 минут до рыхлой, светлой массы.
2. Отдельно смешать муку, какао и разрыхлитель, просеять двумя частями в яичную массу.
3. Осторожно перемешать лопаткой снизу вверх до однородной консистенции.
4. Тесто перелить в форму диаметром 20 см и выпекать примерно 55 минут при температуре 170°C. Духовку не открывать во время выпекания.
Ингредиенты для начинки:
- вишня без косточек – 400-500 г
- алкоголь (коньяк или ром) – 50 мл.
- шоколад – 200 г
- сливочное масло – 80 г
- сгущенное молоко – 130 г
Способ приготовления начинки:
1. Вишню смешать с алкоголем и поставить на слабый огонь. После закипания варить около 2 минут.
2. Отдельно растопить шоколад, масло и сгущенное молоко, постоянно помешивая до однородной массы.
3. Соединить шоколадную смесь с вишней и перемешать.
Как собрать торт:
1. В готовом бисквите срезать верхушку. Осторожно вырезать середину, оставив края целыми.
2. Вынутую часть измельчить в крошку и соединить с вишнево-шоколадной массой.
3. Выложить начинку обратно в бисквит, накрыть верхушкой.
4. Обернуть пищевой пленкой и поставить торт в холодильник минимум на 2 часа.
Ингредиенты для глазури:
- шоколад – 200 г
- сливки 30-33% – 200 мл.
- масло – 30 мл.
Способ приготовления:
1. Растопите все ингредиенты на небольшом огне, помешивая до однородности.
2. По желанию можно добавить измельченные орехи.
3. Покройте торт глазурью и оставьте остыть.
