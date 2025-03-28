Паска "Сникерс" – десерт, который точно планирует приготовить каждая хозяйка на праздник. Особенность такой вкусности в том, что ее не придется выпекать, что значительно экономит время. При этом, вы получите настоящий кулинарный шедевр, в котором сочетаются нежный творог, карамель с орехами и шоколадная начинка.

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Идея приготовления трендовой паски "Сникерс" опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Такой оригинальный десерт удивит всех ваших родных на праздник.

Ингредиенты для карамели:

сахар – 115 г

сливочное масло – 50 г

соль – 1/2 ч.л.

сливки – 80 мл. (33%)

жареный арахис – 120 г

Ингредиенты для заварного основания:

яйца – 2 шт.

сахар – 90 г

сливки 33% – 100 мл. ⠀ ⠀

Ингредиенты шоколадной начинки:

молочный шоколад – 60 г

сливки 33% – 30 мл.

Ингредиенты для основания:

творог кисломолочный 0-9 % – 500 г

сливочное масло – 70 г

Способ приготовления карамели:

1. На среднем огне растопить сахар.

2. Добавить мягкое сливочное масло, соль и перемешать.

3. Влить горячие сливки, перемешать, снять с огня и дать остыть.

4. Немножко оставить для украшения, а к остальным добавить арахис и перемешать. ⠀ ⠀

Способ приготовления заварного основания:

1. Яйца взбить с сахаром до растворения сахара.

2. Продолжая взбивать, влить горячие сливки.

3. Поставить на средний огонь, помешивая, варить до загущения и дать остыть. ⠀ ⠀

Способ приготовления шоколадной начинки:

1. Шоколад залить горячими сливками.

2. Перемешать до однородности.

3. Дать остыть.

Как собрать кулич:

1. К кисломолочному сыру добавить мягкое масло, заварное основание и хорошо взбить блендером до однородности.

2. Добавить карамель с арахисом, шоколадную начинку и перемешать лопаткой несколько раз, чтобы получился хороший мраморный узор.

3. Пасочницу поставить на тарелку (туда будет стекать жидкость) и застелить двойным слоем влажной марли.

4. Положить массу, плотно утрамбовать и завернуть края марли.

5. Сверху накрыть тарелкой, поставить груз и убрать в холодильник на ночь.

6. Затем перевернуть пасочницу на тарелку, снять форму, марлю и украсить.

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