Трендовая паска "Сникерс": как приготовить популярный десерт на праздник
Паска "Сникерс" – десерт, который точно планирует приготовить каждая хозяйка на праздник. Особенность такой вкусности в том, что ее не придется выпекать, что значительно экономит время. При этом, вы получите настоящий кулинарный шедевр, в котором сочетаются нежный творог, карамель с орехами и шоколадная начинка.
Идея приготовления трендовой паски "Сникерс" опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Такой оригинальный десерт удивит всех ваших родных на праздник.
Ингредиенты для карамели:
- сахар – 115 г
- сливочное масло – 50 г
- соль – 1/2 ч.л.
- сливки – 80 мл. (33%)
- жареный арахис – 120 г
Ингредиенты для заварного основания:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 90 г
- сливки 33% – 100 мл. ⠀ ⠀
Ингредиенты шоколадной начинки:
- молочный шоколад – 60 г
- сливки 33% – 30 мл.
Ингредиенты для основания:
- творог кисломолочный 0-9 % – 500 г
- сливочное масло – 70 г
Способ приготовления карамели:
1. На среднем огне растопить сахар.
2. Добавить мягкое сливочное масло, соль и перемешать.
3. Влить горячие сливки, перемешать, снять с огня и дать остыть.
4. Немножко оставить для украшения, а к остальным добавить арахис и перемешать. ⠀ ⠀
Способ приготовления заварного основания:
1. Яйца взбить с сахаром до растворения сахара.
2. Продолжая взбивать, влить горячие сливки.
3. Поставить на средний огонь, помешивая, варить до загущения и дать остыть. ⠀ ⠀
Способ приготовления шоколадной начинки:
1. Шоколад залить горячими сливками.
2. Перемешать до однородности.
3. Дать остыть.
Как собрать кулич:
1. К кисломолочному сыру добавить мягкое масло, заварное основание и хорошо взбить блендером до однородности.
2. Добавить карамель с арахисом, шоколадную начинку и перемешать лопаткой несколько раз, чтобы получился хороший мраморный узор.
3. Пасочницу поставить на тарелку (туда будет стекать жидкость) и застелить двойным слоем влажной марли.
4. Положить массу, плотно утрамбовать и завернуть края марли.
5. Сверху накрыть тарелкой, поставить груз и убрать в холодильник на ночь.
6. Затем перевернуть пасочницу на тарелку, снять форму, марлю и украсить.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: