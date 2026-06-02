Трендовые сэндвичи из кабачка: как приготовить вкусную летнюю закуску
Кабачковые сэндвичи уверенно завоевывают популярность этим летом. Легкая сезонная закуска сочетает хрустящую корочку, нежную сырную начинку и сочные овощи. Особенность рецепта заключается в том, что привычный хлеб заменяют обжаренные кружочки кабачка, которые после панировки становятся аппетитными и золотистыми.
Идея приготовления вкусных сендвивчв из кабачков опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты;
- кабачок – 1 шт.
- плавленый сырок – 1 шт.
- вареное яйцо – 1 шт.
- помидор большой – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- майонез или крем-сыр – по вкусу
- яйца для кляра – 2 шт.
- мука – для панировки
- панировочные сухари – для панировки
- укроп – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок нарежьте кружочками одинаковой толщины.
2. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы овощ пустил сок.
3. Для начинки натрите на мелкой терке плавленый сырок и вареное яйцо.
4. Помидор нарежьте мелкими кубиками, а укроп измельчите.
5. Смешайте сырок, яйцо, помидор, зелень и измельченный чеснок.
6. Добавьте немного майонеза или крем-сыра, посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородности.
7. С кабачков слейте жидкость и промокните их бумажным полотенцем. Каждый кружочек обваляйте сначала в муке, затем окуните во взбитые яйца и после этого обваляйте в панировочных сухарях.
8. Обжаривайте кабачки на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.
9. Готовые кабачковые кружочки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
10. На один кружок положите слой начинки и накройте вторым кружком, формируя сэндвич.
