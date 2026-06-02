Кабачковые сэндвичи уверенно завоевывают популярность этим летом. Легкая сезонная закуска сочетает хрустящую корочку, нежную сырную начинку и сочные овощи. Особенность рецепта заключается в том, что привычный хлеб заменяют обжаренные кружочки кабачка, которые после панировки становятся аппетитными и золотистыми.

Идея приготовления вкусных сендвивчв из кабачков опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты;

кабачок – 1 шт.

плавленый сырок – 1 шт.

вареное яйцо – 1 шт.

помидор большой – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

майонез или крем-сыр – по вкусу

яйца для кляра – 2 шт.

мука – для панировки

панировочные сухари – для панировки

укроп – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте кружочками одинаковой толщины.

2. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы овощ пустил сок.

3. Для начинки натрите на мелкой терке плавленый сырок и вареное яйцо.

4. Помидор нарежьте мелкими кубиками, а укроп измельчите.

5. Смешайте сырок, яйцо, помидор, зелень и измельченный чеснок.

6. Добавьте немного майонеза или крем-сыра, посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородности.

7. С кабачков слейте жидкость и промокните их бумажным полотенцем. Каждый кружочек обваляйте сначала в муке, затем окуните во взбитые яйца и после этого обваляйте в панировочных сухарях.

8. Обжаривайте кабачки на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

9. Готовые кабачковые кружочки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

10. На один кружок положите слой начинки и накройте вторым кружком, формируя сэндвич.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: