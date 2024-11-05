"Американский" яблочный пирог – это самый трендовый десерт этой осени. Для начинки вам понадобятся сочные кусочки нарезанных фруктов, а также ароматная корица. Тесто получается очень хрустящим.

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Идея приготовления популярного "Американского" пирога с яблоками опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Такой десерт прекрасно подходит для уютного семейного чаепития.

Ингредиенты для теста:

мука – 270 г

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 2 ст.л.

масло – 100 мл.

вода – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 5 шт.

сахар – 70 г

мука – 3 ст.л.

корица – 1 ч.л.

Ингредиенты для крошки:

мука – 80 г

сахар – 70 г

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. К просеянной муке добавить соль, сахар, растительное масло и воду, замешать тесто.

2. Распределить по форме.

3. Для начинки яблока почистить и нарезать на дольки, добавить сахар, муку, корицу, все перемешать и выложить на тесто.

4. Для крошки в муку добавить сахар и холодное сливочное масло.

5. Руками перетереть в крошку.

6. Посыпать пирог и поставить в разогретую духовку до 180 градусов примерно в час.

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