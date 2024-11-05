Трендовый "Американский" пирог с яблоками: как приготовить дома популярный десерт
"Американский" яблочный пирог – это самый трендовый десерт этой осени. Для начинки вам понадобятся сочные кусочки нарезанных фруктов, а также ароматная корица. Тесто получается очень хрустящим.
Идея приготовления популярного "Американского" пирога с яблоками опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Такой десерт прекрасно подходит для уютного семейного чаепития.
Ингредиенты для теста:
- мука – 270 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 2 ст.л.
- масло – 100 мл.
- вода – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 5 шт.
- сахар – 70 г
- мука – 3 ст.л.
- корица – 1 ч.л.
Ингредиенты для крошки:
- мука – 80 г
- сахар – 70 г
- сливочное масло – 100 г
Способ приготовления:
1. К просеянной муке добавить соль, сахар, растительное масло и воду, замешать тесто.
2. Распределить по форме.
3. Для начинки яблока почистить и нарезать на дольки, добавить сахар, муку, корицу, все перемешать и выложить на тесто.
4. Для крошки в муку добавить сахар и холодное сливочное масло.
5. Руками перетереть в крошку.
6. Посыпать пирог и поставить в разогретую духовку до 180 градусов примерно в час.
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