Трендовый клубничный тирамису: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
129
Трендовый клубничный тирамису: как приготовить в домашних условиях
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Клубничнsq тирамису стал одним из самых популярных десертов этого сезона. Его ценят за легкую текстуру, насыщенный ягодный вкус и простоту приготовления. Для такого десерта не нужна духовка, а все ингредиенты легко найти в магазине. Это отличный вариант для семейного чаепития, праздничного стола или летнего угощения с сезонной клубникой.

Идея приготовления трендового клубничного тирамису опубликована на странице фудблогерши nelly.cooking в Instagram.

Трендовый клубничный тирамису: как приготовить в домашних условиях

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 100 г
  • клубника – 200 г
  • сахар – 20 г
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • сливки 33% – 250 мл
  • сахарная пудра – 75 г
  • сыр маскарпоне – 250 г
  • свежая клубника – для украшения
  • мята – по желанию

Способ приготовления:

Трендовый клубничный тирамису: как приготовить в домашних условиях

1. Помойте клубнику, удалите плодоножки и переложите в чашу блендера.

2. Добавьте сахар и лимонный сок, после чего измельчите до однородного ягодного пюре.

Трендовый клубничный тирамису: как приготовить в домашних условиях

3. Хорошо охлажденные сливки взбейте миксером до пышной консистенции.

4. Добавьте в сливки сахарную пудру и сыр маскарпоне.

5. Взбейте массу до однородного нежного крема.

Трендовый клубничный тирамису: как приготовить в домашних условиях

6. Быстро обмакните печенье савоярди в клубничное пюре и выложите плотным слоем на дно формы размером примерно 17×17 сантиметров.

7. Поверх печенья равномерно распределите часть крема.

8. Повторите слои еще раз: савоярди, пропитанные клубничной смесью, а затем крем. Верх десерта разровняйте и покройте оставшимся кремом.

Трендовый клубничный тирамису: как приготовить в домашних условиях

9. Украсьте тирамису кусочками свежей клубники. По желанию добавьте несколько листиков мяты.

10. Поставьте десерт в холодильник минимум на 2-3 часа. За это время он стабилизируется, а все вкусы хорошо соединятся между собой.

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