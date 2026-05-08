Кабачковый ролл – простая идея для легкого и вкусного ужина, которая сейчас стала особенно популярной в соцсетях. Основа из тонко нарезанного кабачка и сыра получается нежной, а начинку можно менять на свой вкус. Такой ролл готовится быстро, имеет аппетитный вид и хорошо подходит как теплым, так и охлажденным. Для начинки подойдут овощи, мясо или ветчина и ароматный соус на основе йогурта.

Идея приготовления овощного ролла для полезного ужина опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

твердый сыр – 100 г

йогурт натуральный – 50 г

масло – 1 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика

зелень – по вкусу

пармезан – по вкусу

листья салата – несколько штук

помидор – 1 шт.

ветчина или запеченное мясо – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок хорошо помойте и нарежьте очень тонкими полосками. Удобнее всего делать это острым ножом или овощечисткой.

2. Противень застелите пергаментом и выложите полоски кабачка внахлест, формируя прямоугольник.

3. Сверху посыпьте тертым сыром и небольшим количеством пармезана.

4. Отправьте основу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут. Сыр должен хорошо расплавиться, а кабачок – стать мягким.

5. Для соуса смешайте йогурт, масло, измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень, соль и перец.

6. Готовую кабачковую основу немного охладите и смажьте соусом.

7. После этого выложите листья салата, нарезанные помидоры и ветчину или мясо.

8. Аккуратно заверните все в плотный ролл.

