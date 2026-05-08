Трендовый овощной ролл из кабачков для полезного ужина: делимся вкусным рецептом
Кабачковый ролл – простая идея для легкого и вкусного ужина, которая сейчас стала особенно популярной в соцсетях. Основа из тонко нарезанного кабачка и сыра получается нежной, а начинку можно менять на свой вкус. Такой ролл готовится быстро, имеет аппетитный вид и хорошо подходит как теплым, так и охлажденным. Для начинки подойдут овощи, мясо или ветчина и ароматный соус на основе йогурта.
Идея приготовления овощного ролла для полезного ужина опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- твердый сыр – 100 г
- йогурт натуральный – 50 г
- масло – 1 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- зелень – по вкусу
- пармезан – по вкусу
- листья салата – несколько штук
- помидор – 1 шт.
- ветчина или запеченное мясо – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок хорошо помойте и нарежьте очень тонкими полосками. Удобнее всего делать это острым ножом или овощечисткой.
2. Противень застелите пергаментом и выложите полоски кабачка внахлест, формируя прямоугольник.
3. Сверху посыпьте тертым сыром и небольшим количеством пармезана.
4. Отправьте основу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут. Сыр должен хорошо расплавиться, а кабачок – стать мягким.
5. Для соуса смешайте йогурт, масло, измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень, соль и перец.
6. Готовую кабачковую основу немного охладите и смажьте соусом.
7. После этого выложите листья салата, нарезанные помидоры и ветчину или мясо.
8. Аккуратно заверните все в плотный ролл.
