Блюда из кабачков в этом сезоне снова набирают популярности, особенно простые овощные роллы с начинкой. Такой вариант ужина получается легким, сочным и очень вкусным. Основа из запеченного кабачка отлично сочетается с сыром, свежими овощами и ароматным соусом. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а приготовление занимает минимум времени.

Идея приготовления трендового овощного ролла из кабачков опубликована на странице фуудблогера olya pins в TikTok.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

твердый сыр – 100 г

йогурт – 50 г

масло – 1 ст.л.

чеснок – 1–2 зубчика

зелень – по вкусу

пармезан – по вкусу

листья салата – несколько листьев

томат – 1 шт.

ветчина или запеченное мясо – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте кабачок и нарежьте его очень тонкими слайсами.

2. Для этого лучше использовать острый нож или овощерезку, чтобы кусочки были одинаковой толщины.

3. Застелите противень пергаментом и выложите кабачковые слайсы внахлест, формируя сплошной пласт.

4. Сверху посыпьте тертым твердым сыром и небольшим количеством пармезана.

5. Поставьте основу в разогретую духовку и запекайте примерно 15–20 минут при температуре 180 градусов. Кабачок должен стать мягким, а сыр – хорошо расплавиться и слегка подрумяниться.

6. Для соуса смешайте йогурт, измельченный чеснок, зелень, масло, соль и перец. Готовую кабачковую основу немного охладите, после чего равномерно смажьте соусом.

7. Добавьте листья салата, нарезанные томаты и ветчину или мясо. Аккуратно заверните все в плотный ролл и нарежьте порционными кусочками.

8. Такой ролл из кабачка станет отличной идеей для легкого ужина, быстрого перекуса или даже праздничной закуски.

9. Блюдо выглядит эффектно, готовится очень просто и отлично подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: