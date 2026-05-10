Трендовый ролл из кабачка: блюдо, которое не навредит фигуре
Блюда из кабачков в этом сезоне снова набирают популярности, особенно простые овощные роллы с начинкой. Такой вариант ужина получается легким, сочным и очень вкусным. Основа из запеченного кабачка отлично сочетается с сыром, свежими овощами и ароматным соусом. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а приготовление занимает минимум времени.
Идея приготовления трендового овощного ролла из кабачков опубликована на странице фуудблогера olya pins в TikTok.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- твердый сыр – 100 г
- йогурт – 50 г
- масло – 1 ст.л.
- чеснок – 1–2 зубчика
- зелень – по вкусу
- пармезан – по вкусу
- листья салата – несколько листьев
- томат – 1 шт.
- ветчина или запеченное мясо – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте кабачок и нарежьте его очень тонкими слайсами.
2. Для этого лучше использовать острый нож или овощерезку, чтобы кусочки были одинаковой толщины.
3. Застелите противень пергаментом и выложите кабачковые слайсы внахлест, формируя сплошной пласт.
4. Сверху посыпьте тертым твердым сыром и небольшим количеством пармезана.
5. Поставьте основу в разогретую духовку и запекайте примерно 15–20 минут при температуре 180 градусов. Кабачок должен стать мягким, а сыр – хорошо расплавиться и слегка подрумяниться.
6. Для соуса смешайте йогурт, измельченный чеснок, зелень, масло, соль и перец. Готовую кабачковую основу немного охладите, после чего равномерно смажьте соусом.
7. Добавьте листья салата, нарезанные томаты и ветчину или мясо. Аккуратно заверните все в плотный ролл и нарежьте порционными кусочками.
8. Такой ролл из кабачка станет отличной идеей для легкого ужина, быстрого перекуса или даже праздничной закуски.
9. Блюдо выглядит эффектно, готовится очень просто и отлично подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.
