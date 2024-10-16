Трубочки из лаваша с мясом и грибами для перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
2,9 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для этого будет лаваш, который может быть основой для закусок, сытных трубочек, десертов.

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Трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении трубочек, с куриным мясом и грибами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 лаваш
  • 2 куриных бедра
  • 250 г шампиньонов
  • 1 средний лук или 2 небольших лука
  • 2 яйца
  • соль, перец, паприка по вкусу
  • растительное масло для жарки
  • кусочек сливочного масла

Способ приготовления:

1. Хорошо помойте грибы и порежьте на средние куски. Лук порежьте полукольцами.

Грибы и лук

2. Порежьте мясо на маленькие кубики.

Приготовление начинки

3. В сковороде разогрейте небольшой кусочек сливочного масла. Всыпьте в нее лук и грибы. Добавьте курицу, солим, перчим, присыпаем паприкой. Перемешиваем и жарим все 10-15 минут.

Лаваш для блюда

4. Лаваш режем на маленькие прямоугольники, на край лаваша выкладываем 1ст.л начинки и скручиваем в трубочку.

Сколько жарить трубочки

5. Яйца взбейте, обмокните трубочки и пожарьте до золотистости.

Готовые трубочки

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