Трубочки из лаваша

Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для этого будет лаваш, который может быть основой для закусок, сытных трубочек, десертов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении трубочек, с куриным мясом и грибами.

Ингредиенты:

1 лаваш

2 куриных бедра

250 г шампиньонов

1 средний лук или 2 небольших лука

2 яйца

соль, перец, паприка по вкусу

растительное масло для жарки

кусочек сливочного масла

Способ приготовления:

1. Хорошо помойте грибы и порежьте на средние куски. Лук порежьте полукольцами.

2. Порежьте мясо на маленькие кубики.

3. В сковороде разогрейте небольшой кусочек сливочного масла. Всыпьте в нее лук и грибы. Добавьте курицу, солим, перчим, присыпаем паприкой. Перемешиваем и жарим все 10-15 минут.

4. Лаваш режем на маленькие прямоугольники, на край лаваша выкладываем 1ст.л начинки и скручиваем в трубочку.

5. Яйца взбейте, обмокните трубочки и пожарьте до золотистости.

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