Трубочки из лаваша с мясом и грибами для перекуса: самый простой рецепт
Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для этого будет лаваш, который может быть основой для закусок, сытных трубочек, десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении трубочек, с куриным мясом и грибами.
Ингредиенты:
- 1 лаваш
- 2 куриных бедра
- 250 г шампиньонов
- 1 средний лук или 2 небольших лука
- 2 яйца
- соль, перец, паприка по вкусу
- растительное масло для жарки
- кусочек сливочного масла
Способ приготовления:
1. Хорошо помойте грибы и порежьте на средние куски. Лук порежьте полукольцами.
2. Порежьте мясо на маленькие кубики.
3. В сковороде разогрейте небольшой кусочек сливочного масла. Всыпьте в нее лук и грибы. Добавьте курицу, солим, перчим, присыпаем паприкой. Перемешиваем и жарим все 10-15 минут.
4. Лаваш режем на маленькие прямоугольники, на край лаваша выкладываем 1ст.л начинки и скручиваем в трубочку.
5. Яйца взбейте, обмокните трубочки и пожарьте до золотистости.
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