Цветная капуста по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Цветная капуста – универсальный продукт, из которого часто готовят разнообразные запеканки или обжаривают в кляре. Также очень вкусно сделать цветную капусту по-корейски. У вас получится унивесальная закуска на любой случай.

Идея приготовления маринованного салата из цветной капусты опубликована на странице фудблогера myroslava pekariuk в Instagram.

Ингредиенты (на 1 кг капусты):

  • цветная капуста (соцветия) – 1 кг.
  • морковь – 1 шт.
  • красный лук – 1 шт. средний
  • болгарский перец – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • кориандр молотый – 1 ст.л.
  • паприка сладкая – 1 ст. л.
  • перец красный острый – 0,5 ч.л.
  • перец черный молотый – 1 ч.л.
  • уксус 6% – 2,5 ст.л. (или 2 ст.л. 9%)
  • растительное масло – 8 ст.л. (120 мл)
  • соль – 1,5 ст.л.
  • сахар – 1,5 ст.л.
  • перец чили (по желанию)

Способ приготовления:

1. Разделить капусту на небольшие соцветия.

2. Опустить их в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты.

3. Быстро охладить в воде – так она останется хрустящей.

4. Морковь натереть на корейской терке.

5. Болгарский перец нарезать соломкой. Красный лук – полукольцами.

6. Чеснок измельчить ножом.

7. В большой миске соединить капусту, морковь, перец, лук, чеснок и чили.

8. Добавить все специи и залить горячим маслом.

9. Переложить в контейнер или банку, накрыть и оставить в холодильнике на ориентировочно 12 часов.

