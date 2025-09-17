Цветная капуста – универсальный продукт, из которого часто готовят разнообразные запеканки или обжаривают в кляре. Также очень вкусно сделать цветную капусту по-корейски. У вас получится унивесальная закуска на любой случай.

Видео дня

Идея приготовления маринованного салата из цветной капусты опубликована на странице фудблогера myroslava pekariuk в Instagram.

Ингредиенты (на 1 кг капусты):

цветная капуста (соцветия) – 1 кг.

морковь – 1 шт.

красный лук – 1 шт. средний

болгарский перец – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

кориандр молотый – 1 ст.л.

паприка сладкая – 1 ст. л.

перец красный острый – 0,5 ч.л.

перец черный молотый – 1 ч.л.

уксус 6% – 2,5 ст.л. (или 2 ст.л. 9%)

растительное масло – 8 ст.л. (120 мл)

соль – 1,5 ст.л.

сахар – 1,5 ст.л.

перец чили (по желанию)

Способ приготовления:

1. Разделить капусту на небольшие соцветия.

2. Опустить их в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты.

3. Быстро охладить в воде – так она останется хрустящей.

4. Морковь натереть на корейской терке.

5. Болгарский перец нарезать соломкой. Красный лук – полукольцами.

6. Чеснок измельчить ножом.

7. В большой миске соединить капусту, морковь, перец, лук, чеснок и чили.

8. Добавить все специи и залить горячим маслом.

9. Переложить в контейнер или банку, накрыть и оставить в холодильнике на ориентировочно 12 часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: