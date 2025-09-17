Цветная капуста по-корейски: как приготовить вкусную сезонную закуску
Цветная капуста – универсальный продукт, из которого часто готовят разнообразные запеканки или обжаривают в кляре. Также очень вкусно сделать цветную капусту по-корейски. У вас получится унивесальная закуска на любой случай.
Идея приготовления маринованного салата из цветной капусты опубликована на странице фудблогера myroslava pekariuk в Instagram.
Ингредиенты (на 1 кг капусты):
- цветная капуста (соцветия) – 1 кг.
- морковь – 1 шт.
- красный лук – 1 шт. средний
- болгарский перец – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- кориандр молотый – 1 ст.л.
- паприка сладкая – 1 ст. л.
- перец красный острый – 0,5 ч.л.
- перец черный молотый – 1 ч.л.
- уксус 6% – 2,5 ст.л. (или 2 ст.л. 9%)
- растительное масло – 8 ст.л. (120 мл)
- соль – 1,5 ст.л.
- сахар – 1,5 ст.л.
- перец чили (по желанию)
Способ приготовления:
1. Разделить капусту на небольшие соцветия.
2. Опустить их в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты.
3. Быстро охладить в воде – так она останется хрустящей.
4. Морковь натереть на корейской терке.
5. Болгарский перец нарезать соломкой. Красный лук – полукольцами.
6. Чеснок измельчить ножом.
7. В большой миске соединить капусту, морковь, перец, лук, чеснок и чили.
8. Добавить все специи и залить горячим маслом.
9. Переложить в контейнер или банку, накрыть и оставить в холодильнике на ориентировочно 12 часов.
