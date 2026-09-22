Цветная капуста по-корейски: как вкусно замариновать овощ

Цветная капуста по-корейски получается хрустящей, ароматной и хорошо пропитанной пряным маринадом. Для этого рецепта овощ не нужно предварительно варить, достаточно разделить его на небольшие соцветия и залить горячим маринадом. Морковь, чеснок и кориандр придают закуске насыщенный вкус. Готовить такую капусту удобно заранее, ведь после нескольких часов в холодильнике она становится ещё ароматнее.

Идея приготовления цветной капусты по-корейски опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1,5 кг.

морковь – 2 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

вода – 1 л

сахар – 200 г

уксус 5% – 200 мл.

растительное масло – 30-50 мл.

соль – 2 ст.л.

молотый кориандр – 1 ст.л.

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Цветную капусту нужно хорошо промыть и разделить на небольшие соцветия. Крупные кусочки лучше разрезать на несколько частей, чтобы овощ равномерно пропитался маринадом.

2. Подготовленную капусту переложите в большую глубокую миску или другую вместительную емкость.

3. Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль, уксус и растительное масло.

4. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. После этого проварите маринад еще примерно 3-4 минуты.

5. Горячим маринадом сразу же залейте цветную капусту. Жидкость должна полностью покрывать соцветия, поэтому используйте достаточно большую емкость, в которой овощи можно будет удобно перемешать.

6. Дайте капусте немного остыть.

7. Тем временем подготовьте остальные овощи. Морковь очистите и натрите на специальной терке для корейской моркови. Чеснок измельчите ножом, натрите на мелкой терке или пропустите через пресс.

8. Добавьте к моркови молотый кориандр и черный перец.

9. Когда капуста немного остынет, добавьте к ней морковную смесь с чесноком и специями. Аккуратно перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился между всеми соцветиями.

10. Оставьте закуску до полного остывания, после чего накройте емкость и поставьте в холодильник как минимум на 5-6 часов. Удобно готовить цветную капусту по-корейски вечером, чтобы на следующий день она уже была хорошо промаринованной.

11. Перед подачей еще раз перемешайте капусту с морковью и маринадом. Такую закуску можно подавать отдельно или использовать в качестве гарнира к основным блюдам.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: