Тушеная капуста – очень вкусное и бюджетное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы она была сочной, кулинары советуют добавлять лук, морковь, специи, томатную пасту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с овощами и сливками.

Ингредиенты:

1/2 капусты белокочанной или 1 шт молодой капусты

1 большая или 2 средние луковицы

2 моркови

2-3 ст. л. томатной пасты + 200 мл воды

Масло для жарки

Соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок

Приправа к моркови по-корейски

Сливки 50-100 мл (для основного блюда)

Способ приготовления:

1. Обжариваем лук с морковью. Солим, перчим, перчим. Добавляем нашинкованную или нарезанную капусту, тушим. Когда уменьшится в объеме — добавляем пасту с водой и специи.

2. Тушим до мягкости, добавьте сливки и готовьте после еще 10 минут.

