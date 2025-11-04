Тушеная капуста а оригинальным ингредиентом: делимся самым простым рецептом

Рецепт капусты

Тушеная капуста – очень вкусное и бюджетное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы она была сочной, кулинары советуют добавлять лук, морковь, специи, томатную пасту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с овощами и сливками.

Ингредиенты:

  • 1/2 капусты белокочанной или 1 шт молодой капусты
  • 1 большая или 2 средние луковицы
  • 2 моркови
  • 2-3 ст. л. томатной пасты + 200 мл воды
  • Масло для жарки
  • Соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок
  • Приправа к моркови по-корейски
  • Сливки 50-100 мл (для основного блюда)

Способ приготовления:

1. Обжариваем лук с морковью. Солим, перчим, перчим. Добавляем нашинкованную или нарезанную капусту, тушим. Когда уменьшится в объеме — добавляем пасту с водой и специи.

2. Тушим до мягкости, добавьте сливки и готовьте после еще 10 минут.

