Зимой наш организм нуждается в витаминах и семейном тепле. Поэтому, хозяйкам приходится придумывать питательные блюда, которыми можно накормить целую изголодавшуюся семью.

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Именно таким рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. Она рассказала, как очень быстро приготовить тушеное мясо с картофелем и фасолью.

Ингредиенты

Свинина

Морковь

Лук

Картофель

Сладкий перец

Фасоль в томатном соусе

Укроп

Способ приготовления

1. Мясо нарезаем на кубики и обжариваем до золотистой корочки.

2. Вынимаем мясо и на той же сковороде обжариваем нарезанный кубиками картофель до золотистости.

3. Вынимаем картофель, а на его место отправляем нарезанные кубиками морковь, перец и лук. Обжариваем.

4. Возвращаем на сковороду мясо и картофель. Хорошо перемешиваем.

5. Добавляем фасоль в томатном соусе и перемешиваем еще раз.

6. Добавляем соль, перец и другие специи по вкусу. Перемешиваем и тушим в течение нескольких минут.

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