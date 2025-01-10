Тушеное мясо с картофелем и фасолью на обед: чем накормить всю семью
Зимой наш организм нуждается в витаминах и семейном тепле. Поэтому, хозяйкам приходится придумывать питательные блюда, которыми можно накормить целую изголодавшуюся семью.
Именно таким рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. Она рассказала, как очень быстро приготовить тушеное мясо с картофелем и фасолью.
Ингредиенты
- Свинина
- Морковь
- Лук
- Картофель
- Сладкий перец
- Фасоль в томатном соусе
- Укроп
Способ приготовления
1. Мясо нарезаем на кубики и обжариваем до золотистой корочки.
2. Вынимаем мясо и на той же сковороде обжариваем нарезанный кубиками картофель до золотистости.
3. Вынимаем картофель, а на его место отправляем нарезанные кубиками морковь, перец и лук. Обжариваем.
4. Возвращаем на сковороду мясо и картофель. Хорошо перемешиваем.
5. Добавляем фасоль в томатном соусе и перемешиваем еще раз.
6. Добавляем соль, перец и другие специи по вкусу. Перемешиваем и тушим в течение нескольких минут.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты блюд из мяса: