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Тушеные кабачки со сливками: рецепт очень сытного и вкусного блюда
Кабачки очень хорошо сочетаются со всеми овощами, а также мясом, сыром, зеленью. Стоит отметить, что их можно очень вкусно пожарить, стушить, запечь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, с филе и сливками.
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 1 лук
- 1 болгарский перец
- 1 сочный помидор
- 2 кабачка
- 150 мл сливок
- укроп
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Обжарьте на растительном масле филе, добавить специи.
2. Добавьте нарезанный лук, через несколько минут перец, затем помидоры.
3. Добавить нарезанные полукольцами кабачки, тушите 5 минут. Влейте сливки, соль, накрыть крышкой и тушите до готовности 20 минут.
Перед подачей присыпьте зеленью!
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