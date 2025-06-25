Кабачки очень хорошо сочетаются со всеми овощами, а также мясом, сыром, зеленью. Стоит отметить, что их можно очень вкусно пожарить, стушить, запечь.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, с филе и сливками.

Ингредиенты:

300 г куриного филе

1 лук

1 болгарский перец

1 сочный помидор

2 кабачка

150 мл сливок

укроп

соль, специи

Способ приготовления:

1. Обжарьте на растительном масле филе, добавить специи.

2. Добавьте нарезанный лук, через несколько минут перец, затем помидоры.

3. Добавить нарезанные полукольцами кабачки, тушите 5 минут. Влейте сливки, соль, накрыть крышкой и тушите до готовности 20 минут.

Перед подачей присыпьте зеленью!

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