Тушеные кабачки со сливками: рецепт очень сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Тушеные кабачки со сливками: рецепт очень сытного и вкусного блюда

Кабачки очень хорошо сочетаются со всеми овощами, а также мясом, сыром, зеленью. Стоит отметить, что их можно очень вкусно пожарить, стушить, запечь. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, с филе и сливками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • 1 лук
  • 1 болгарский перец
  • 1 сочный помидор
  • 2 кабачка
  • 150 мл сливок
  • укроп
  • соль, специи

Способ приготовления:

1. Обжарьте на растительном масле филе, добавить специи.

Филе с луком

2. Добавьте нарезанный лук, через несколько минут перец, затем помидоры.

Овощи для блюда

3. Добавить нарезанные полукольцами кабачки, тушите 5 минут. Влейте сливки, соль, накрыть крышкой и тушите до готовности 20 минут.

Приготовление рагу со сливками

Перед подачей присыпьте зеленью!

Готовое блюдо

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