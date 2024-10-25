Куриные сердечки – это очень питательный и вкусный субпродукт. Его нужно просто правильно приготовить. Например, потушить в сметане, чтобы мясо было мягким и сочным.

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Идея приготовления тушеных куриных сердечек в сметане опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia zhakulina) в Instagram. Это именно то, что нужно, к картофелю, гречке или рису.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 800 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сметана 15% – 3 ст.л.

специи: соль, черный перец, свежая зелень

Способ приготовления:

1. Помыть и почистить сердечки от излишнего жира.

2. На растительном масле обжарить лук до золотистого цвета.

3. Добавить натертую морковь.

4. Обжарить еще несколько минут.

5. Добавить куриные сердечки.

6. Жарить все вместе на среднем огне 5-7 минут.

7. Добавить сметану.

8. Перемешать и закрыть крышкой.

9. Готовить 15 минут.

10. Посыпать свежей зеленью.

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