Тушеные куриные сердечки в сметане: идеально к каше, картофелю и любому гарниру

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Тушеные куриные сердечки в сметане: идеально к каше, картофелю и любому гарниру

Куриные сердечки – это очень питательный и вкусный субпродукт. Его нужно просто правильно приготовить. Например, потушить в сметане, чтобы мясо было мягким и сочным.

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Идея приготовления тушеных куриных сердечек в сметане опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia zhakulina) в Instagram. Это именно то, что нужно, к картофелю, гречке или рису.

Тушеные куриные сердечки в сметане: идеально к каше, картофелю и любому гарниру

Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 800 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сметана 15% – 3 ст.л.
  • специи: соль, черный перец, свежая зелень

Способ приготовления:

Тушеные куриные сердечки в сметане: идеально к каше, картофелю и любому гарниру

1. Помыть и почистить сердечки от излишнего жира.

2. На растительном масле обжарить лук до золотистого цвета.

Тушеные куриные сердечки в сметане: идеально к каше, картофелю и любому гарниру

3. Добавить натертую морковь.

4. Обжарить еще несколько минут.

Тушеные куриные сердечки в сметане: идеально к каше, картофелю и любому гарниру

5. Добавить куриные сердечки.

6. Жарить все вместе на среднем огне 5-7 минут.

7. Добавить сметану.

Тушеные куриные сердечки в сметане: идеально к каше, картофелю и любому гарниру

8. Перемешать и закрыть крышкой.

9. Готовить 15 минут.

10. Посыпать свежей зеленью.

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