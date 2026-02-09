Творожная запеканка из лаваша: ленивый вариант, который получится у всех

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
519
Для того, чтобы приготовить творожную запеканку, можно использовать лаваш. Его нужно просто вмешать в основную массу и выложить все в форму. Никакого теста и лишних хлопот.

Идея приготовления сытной запеканки с сыром из лаваша опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 шт.
  • творог – 350 г
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 180 мл.
  • сыр гауда – 120–150 г
  • соль – по вкусу
  • сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Соединить творог, яйца, молоко, соль.

2. Взбить погружным блендером.

3. Добавить натертый сыр (но немного оставьте, чтобы посыпать сверху)

4. Нарезать лаваш на полоски.

5. Вмешать лаваш в яичную массу.

6. Дать постоять 5 минут.

7. Смазать форму сливочным маслом.

8. Выложить в форму, добавить сыр.

9. Запекать при температуре 180°C 50 минут.

