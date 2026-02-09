Для того, чтобы приготовить творожную запеканку, можно использовать лаваш. Его нужно просто вмешать в основную массу и выложить все в форму. Никакого теста и лишних хлопот.

Идея приготовления сытной запеканки с сыром из лаваша опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

творог – 350 г

яйца – 2 шт.

молоко – 180 мл.

сыр гауда – 120–150 г

соль – по вкусу

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Соединить творог, яйца, молоко, соль.

2. Взбить погружным блендером.

3. Добавить натертый сыр (но немного оставьте, чтобы посыпать сверху)

4. Нарезать лаваш на полоски.

5. Вмешать лаваш в яичную массу.

6. Дать постоять 5 минут.

7. Смазать форму сливочным маслом.

8. Выложить в форму, добавить сыр.

9. Запекать при температуре 180°C 50 минут.

