Все рецепты
Творожная запеканка из лаваша: ленивый вариант, который получится у всех
Для того, чтобы приготовить творожную запеканку, можно использовать лаваш. Его нужно просто вмешать в основную массу и выложить все в форму. Никакого теста и лишних хлопот.
Идея приготовления сытной запеканки с сыром из лаваша опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.
- творог – 350 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 180 мл.
- сыр гауда – 120–150 г
- соль – по вкусу
- сливочное масло – 20 г
Способ приготовления:
1. Соединить творог, яйца, молоко, соль.
2. Взбить погружным блендером.
3. Добавить натертый сыр (но немного оставьте, чтобы посыпать сверху)
4. Нарезать лаваш на полоски.
5. Вмешать лаваш в яичную массу.
6. Дать постоять 5 минут.
7. Смазать форму сливочным маслом.
8. Выложить в форму, добавить сыр.
9. Запекать при температуре 180°C 50 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: