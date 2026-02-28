Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сырная запеканка – замечательное блюдо для питательного завтрака. Очень вкусно к кофе или к чаю. А для еще более яркого и удачного вкуса добавьте сверху ягодное конфи.

Идея приготовления нежной творожной запеканки с ягодным конфи опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • густые сливки 33% (или заменяем на маскарпоне 1:1, или крем-сыр (лучше взять 500-600 г + добавить 200 мл сливок 33%) – 800 г
  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 120-150 г + ванильный сахар по вкусу
  • кукурузный крахмал – 2-3 ст.л с горкой
  • соль – щепотка

Ингредиенты для ягодного конфи:

  • любые ягоды – 250 г
  • сахар – 2-3 ст.л.
  • крахмал – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром и солью перемешать, добавляем крахмал, сливки (или маскарпоне или крем-сыр) и перемешать до однородности.

2. Перелить в форму, поставить в мультипечь и выпекать 50 минут при температуре 160 градусов.

3. Сверху появится корочка, а внутри запеканка будет трепетать.

4. Охладить до комнатной температуры и на 3 часа поставить в холодильник.

5. Для конфи смешать все ингредиенты.

6. Варить на небольшом огне до загустения и покрыть сверху запеканку.

