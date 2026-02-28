Творожная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса
Сырная запеканка – замечательное блюдо для питательного завтрака. Очень вкусно к кофе или к чаю. А для еще более яркого и удачного вкуса добавьте сверху ягодное конфи.
Идея приготовления нежной творожной запеканки с ягодным конфи опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- густые сливки 33% (или заменяем на маскарпоне 1:1, или крем-сыр (лучше взять 500-600 г + добавить 200 мл сливок 33%) – 800 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 120-150 г + ванильный сахар по вкусу
- кукурузный крахмал – 2-3 ст.л с горкой
- соль – щепотка
Ингредиенты для ягодного конфи:
- любые ягоды – 250 г
- сахар – 2-3 ст.л.
- крахмал – 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром и солью перемешать, добавляем крахмал, сливки (или маскарпоне или крем-сыр) и перемешать до однородности.
2. Перелить в форму, поставить в мультипечь и выпекать 50 минут при температуре 160 градусов.
3. Сверху появится корочка, а внутри запеканка будет трепетать.
4. Охладить до комнатной температуры и на 3 часа поставить в холодильник.
5. Для конфи смешать все ингредиенты.
6. Варить на небольшом огне до загустения и покрыть сверху запеканку.
