Тыква запеченная с мясным рагу в кисло-сладком соусе: сытно и вкусно

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
18
Рецепт блюда

Тыква – очень ценный, вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных каш, супов, салатов. Еще ее можно вкусно тушить с мясом и сыром. 

Видео дня
Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной тыквы, с мясом, морковью, грибами и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 тыквы Хокайдо, или 1 большая
  • 400 г говядины ошейка
  • 100 г кисло-сладкого соуса
  • 1 лук
  • 1 средняя морковь
  • 1-2 зуб. чеснока
  • 1/2 болгарского перца
  • 100 г грибов
  • 1-2 картофелины
  • 150 мл томатного сока
  • 50 г твердого сыра или моцареллы
  • соль, перец, лавровый лист по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи, говядину нарежьте также, отбейте чтобы мясо размягчилось и нарежьте небольшими кусочками.

Тыква для блюда

2. Поджарьте сначала мясо, постепенно добавьте овощи, томатный сок, соус кисло-сладкий, картофель и тушите под крышкой 30-40 минут. Солите в конце.

Мясо для блюда

3. В тыкве отрежьте крышечки, заберите серединки, смажьте маслом внутри и наполните рагу, накройте крышечками и запекайте при 200 градусах 1 час.

Приготовление блюда

При подаче горячее рагу посыпаем сыром!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты