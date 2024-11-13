Тыква запеченная с мясным рагу в кисло-сладком соусе: сытно и вкусно
Тыква – очень ценный, вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных каш, супов, салатов. Еще ее можно вкусно тушить с мясом и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной тыквы, с мясом, морковью, грибами и сыром.
Ингредиенты:
- 2 тыквы Хокайдо, или 1 большая
- 400 г говядины ошейка
- 100 г кисло-сладкого соуса
- 1 лук
- 1 средняя морковь
- 1-2 зуб. чеснока
- 1/2 болгарского перца
- 100 г грибов
- 1-2 картофелины
- 150 мл томатного сока
- 50 г твердого сыра или моцареллы
- соль, перец, лавровый лист по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте овощи, говядину нарежьте также, отбейте чтобы мясо размягчилось и нарежьте небольшими кусочками.
2. Поджарьте сначала мясо, постепенно добавьте овощи, томатный сок, соус кисло-сладкий, картофель и тушите под крышкой 30-40 минут. Солите в конце.
3. В тыкве отрежьте крышечки, заберите серединки, смажьте маслом внутри и наполните рагу, накройте крышечками и запекайте при 200 градусах 1 час.
При подаче горячее рагу посыпаем сыром!
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