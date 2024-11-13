Тыква – очень ценный, вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных каш, супов, салатов. Еще ее можно вкусно тушить с мясом и сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной тыквы, с мясом, морковью, грибами и сыром.

Ингредиенты:

2 тыквы Хокайдо, или 1 большая

400 г говядины ошейка

100 г кисло-сладкого соуса

1 лук

1 средняя морковь

1-2 зуб. чеснока

1/2 болгарского перца

100 г грибов

1-2 картофелины

150 мл томатного сока

50 г твердого сыра или моцареллы

соль, перец, лавровый лист по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи, говядину нарежьте также, отбейте чтобы мясо размягчилось и нарежьте небольшими кусочками.

2. Поджарьте сначала мясо, постепенно добавьте овощи, томатный сок, соус кисло-сладкий, картофель и тушите под крышкой 30-40 минут. Солите в конце.

3. В тыкве отрежьте крышечки, заберите серединки, смажьте маслом внутри и наполните рагу, накройте крышечками и запекайте при 200 градусах 1 час.

При подаче горячее рагу посыпаем сыром!

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