Борщ традиционно ассоциируется с насыщенным рубиновым цветом, но часто после варки он становится бледным или коричневым. Это не случайность, а следствие нескольких распространенных ошибок во время приготовления. От выбора свеклы до порядка закладки овощей – каждый этап влияет на вид блюда. Если учесть эти нюансы, борщ будет иметь именно тот вид, который ожидается.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем заключается секрет приготовления борща насыщенного красного цвета.

Основные ошибки, из-за которых борщ теряет цвет

Не тот сорт свеклы

Цвет борща зависит от сорта овоща. Если свекла светлая или с малым количеством сока, борщ не приобретет глубокий оттенок. Лучше всего выбирать темные, плотные корнеплоды.

Слишком длительное тушение

Если свекла готовится вместе с другими овощами более 15 минут или ее сразу добавляют в кастрюлю, пигмент вываривается, и борщ становится тусклым.

Приготовление вместе с другими овощами

Свеклу стоит обжаривать отдельно. Капуста, морковь, картофель и лук содержат вещества, которые нейтрализуют красный пигмент.

Пережаривание

Если свеклу пересушить на сковороде, она теряет сок, и борщ приобретает бурый оттенок. Овощ нужно готовить на умеренном огне, периодически помешивая.

Как сохранить насыщенный цвет борща

1. Добавить кислоту на начальном этапе. Во время обжаривания свеклы к ней можно влить немного лимонного сока, уксуса или добавить томатную пасту. Это закрепляет цвет. Однако чрезмерное количество кислоты может изменить вкус.

2. Сахар и мука. В небольших количествах эти ингредиенты помогают карамелизировать свеклу, делают ее цвет более глубоким.

3. Добавлять свеклу в конце. После того, как все овощи уже в кастрюле, свекла должна быть последней — так она сохраняет свой естественный оттенок.

Как вернуть цвет, если борщ уже стал бледным

Свекольный квас. Это традиционный способ, обеспечивающий кислинку и насыщенный цвет. Его добавляют в конце варки, но квас нужно приготовить заранее.

Это традиционный способ, обеспечивающий кислинку и насыщенный цвет. Его добавляют в конце варки, но квас нужно приготовить заранее. Свежий свекольный сок. Натертую свеклу отжимают через марлю, сок добавляют в горячий борщ за несколько минут до готовности.

Натертую свеклу отжимают через марлю, сок добавляют в горячий борщ за несколько минут до готовности. Отдельно приготовленная свекла. Отваренную, запеченную или тушеную свеклу можно натереть и добавить в борщ в конце. Так она не успеет потерять цвет.

