Удачные домашние синабоны: делимся рецептом сладкой атмосферной выпечки

Домашние синабоны легко приготовить из простых продуктов, если соблюдать несколько важных шагов. Мягкое дрожжевое тесто, ароматная коричная начинка и нежный крем делают булочки особенно аппетитными. Такая выпечка хорошо подходит для уютного чаепития. Приготовление требует немного времени, ведь тесту нужно хорошо подняться.

Идея приготовления сладких синабонов с корицей опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 450 г

молоко – 200 мл.

сухие дрожжи – 8 г

яйцо – 1 шт.

сливочное масло – 50 г

сахар – 30 г

ванильный сахар – 10 г

соль – 1/3 ч.л.

Для начинки:

мягкое сливочное масло – 80 г

сахар – 80 г

корица – 1 ст.л.

Для крема:

крем-сыр – 200 г

сахарная пудра – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить опару. Молоко подогрейте, чтобы оно было тёплым, но не горячим. Добавьте столовую ложку сахара, две столовые ложки муки и сухие дрожжи. Перемешайте, накройте миску и оставьте примерно на 15 минут.

2. В отдельной большой миске слегка взбейте яйцо с солью, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растопленное сливочное масло, влейте готовую закваску и перемешайте.

3. Постепенно подсыпайте просеянную муку, замешивая тесто. Вымешивайте его примерно 5-10 минут. В результате должно получиться мягкое, однородное и эластичное тесто, не пересыпанное мукой.

4. Сформируйте шар, положите его в миску, слегка смазанную маслом, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в тёплом месте на 1-2 часа. За это время тесто должно заметно увеличиться в объёме.

5. Готовое тесто переложите на рабочую поверхность и раскатайте в прямоугольный пласт размером примерно 40×50 см. Смажьте его мягким сливочным маслом. Отдельно смешайте сахар с корицей и равномерно распределите смесь по всей поверхности теста.

6. Сверните пласт в плотный рулет. Чтобы получились одинаковые по размеру булочки, рулет можно нарезать с помощью обычной нитки. Оптимально сделать 8-12 синабонов.

7. Переложите заготовки в форму, застеленную пергаментом, оставляя между ними немного места. Накройте и оставьте еще на 30-40 минут для расстойки.

8. Выпекайте синабоны в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут. Время зависит от размера булочек и особенностей духовки, поэтому ориентируйтесь на их румяную поверхность.

9. Пока синабоны выпекаются, приготовьте крем. Для этого просто смешайте крем-сыр с сахарной пудрой до однородной консистенции.

10. Готовые булочки достаньте из духовки и, пока они ещё тёплые, смажьте сверху кремом. Он немного растает на поверхности синабонов и сделает их ещё нежнее.

11. Домашние синабоны лучше всего подавать теплыми. Аромат корицы, мягкое тесто и сливочный крем хорошо сочетаются с чаем или кофе.

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