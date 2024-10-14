Украинское манго стоит копейки и его очень легко готовить. Речь идет о нашей обычной тыкве, которая в консервированном виде очень напоминает вкус популярного экзотического фрукта. Заготовка получается очень сладкой и сочной, а самое главное, что храниться может долго.

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Идея приготовления консервированной тыквы на зиму, как манго, опубликована на странице фудблогера Надежды с ником ptashka nadia.77 в Instagram. Вам понадобится всего 5 простых ингредиентов.

Ингредиенты:

тыква – 3 кг.

апельсин – 3 шт.

лимон – 1 шт.

сахар – 600 г

лимонная кислота – 10 г

Способ приготовления:

1. Тыкву почистить и нарезать кубиками.

2. Также нарезать лимон и апельсин. Один апельсин нарезать с кожурой, а два без.

3. Тыкву выложить в большую миску.

4. Добавить лимон и апельсин.

5. Засыпать сахаром.

6. Добавить лимонную кислоту.

7. Всё хорошо перемешать.

8. Оставить настаиваться 2 часа.

9. После этого разложить плоды в банки.

10. Сверху залить сток, который стек из плодов.

11. Прикрыть банки крышками и стерилизовать 5 минут. Такое время подходит для емкостей 0,5 литра. Для больших банок понадобится больше времени.

12. После стерилизации банки закатать, перевернуть и укрыть одеялом.

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