Украинское манго из тыквы: как приготовить вкусную консервацию на зиму
Украинское манго стоит копейки и его очень легко готовить. Речь идет о нашей обычной тыкве, которая в консервированном виде очень напоминает вкус популярного экзотического фрукта. Заготовка получается очень сладкой и сочной, а самое главное, что храниться может долго.
Идея приготовления консервированной тыквы на зиму, как манго, опубликована на странице фудблогера Надежды с ником ptashka nadia.77 в Instagram. Вам понадобится всего 5 простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- тыква – 3 кг.
- апельсин – 3 шт.
- лимон – 1 шт.
- сахар – 600 г
- лимонная кислота – 10 г
Способ приготовления:
1. Тыкву почистить и нарезать кубиками.
2. Также нарезать лимон и апельсин. Один апельсин нарезать с кожурой, а два без.
3. Тыкву выложить в большую миску.
4. Добавить лимон и апельсин.
5. Засыпать сахаром.
6. Добавить лимонную кислоту.
7. Всё хорошо перемешать.
8. Оставить настаиваться 2 часа.
9. После этого разложить плоды в банки.
10. Сверху залить сток, который стек из плодов.
11. Прикрыть банки крышками и стерилизовать 5 минут. Такое время подходит для емкостей 0,5 литра. Для больших банок понадобится больше времени.
12. После стерилизации банки закатать, перевернуть и укрыть одеялом.
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