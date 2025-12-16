Универсальный кляр для мяса, рыбы или печени: не будет стекать

Блюда в кляре всегда аппетитнее и вкуснее. Но масса часто получается жидкой или горит. Чтобы такого не произошло, воспользуйтесь следующей универсальной идеей.

Идея приготовления универсального лукового кляра опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • 2 средние луковицы
  • 2 яйца
  • 4 ст.л. муки
  • 1 ст.л. майонеза
  • соль – по вкусу
  • черный перец

Способ приготовления:

1. Измельчить лук в измельчителе.

2. К измельченному луку добавить яйца, майонез, перемешать до однородности.

3. ввести муку и хорошо размешать – консистенция должна быть как густая сметана.

4. Приправить солью и перцем.

5. Обвалять мясо, рыбу или печень в кляре и обжарить на среднем огне до золотистой корочки.

