Универсальный кляр для мяса, рыбы или печени: не будет стекать
Блюда в кляре всегда аппетитнее и вкуснее. Но масса часто получается жидкой или горит. Чтобы такого не произошло, воспользуйтесь следующей универсальной идеей.
Идея приготовления универсального лукового кляра опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 средние луковицы
- 2 яйца
- 4 ст.л. муки
- 1 ст.л. майонеза
- соль – по вкусу
- черный перец
Способ приготовления:
1. Измельчить лук в измельчителе.
2. К измельченному луку добавить яйца, майонез, перемешать до однородности.
3. ввести муку и хорошо размешать – консистенция должна быть как густая сметана.
4. Приправить солью и перцем.
5. Обвалять мясо, рыбу или печень в кляре и обжарить на среднем огне до золотистой корочки.
