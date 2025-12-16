Блюда в кляре всегда аппетитнее и вкуснее. Но масса часто получается жидкой или горит. Чтобы такого не произошло, воспользуйтесь следующей универсальной идеей.

Идея приготовления универсального лукового кляра опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

2 средние луковицы

2 яйца

4 ст.л. муки

1 ст.л. майонеза

соль – по вкусу

черный перец

Способ приготовления:

1. Измельчить лук в измельчителе.

2. К измельченному луку добавить яйца, майонез, перемешать до однородности.

3. ввести муку и хорошо размешать – консистенция должна быть как густая сметана.

4. Приправить солью и перцем.

5. Обвалять мясо, рыбу или печень в кляре и обжарить на среднем огне до золотистой корочки.

