Универсальный луковый кляр для мяса: с ним блюдо получится намного вкуснее

Луковый кляр поможет сделать обычное мясо более интересным и придаст ему аппетитную корочку. Готовится он из простых продуктов, которые обычно есть на кухне. Такой кляр можно использовать не только для мяса, но и для рыбы или печени. Главное – правильно подобрать консистенцию, чтобы смесь хорошо держалась на кусочках во время жарки.

Идея приготовления универсального лукового кляра опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 2 средних

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст. л.

сметана или майонез – 1 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук очистите и мелко нарежьте. Добавьте яйца и сметану или майонез. Перемешайте ингредиенты до максимально однородной массы.

2. После этого всыпьте муку. Тщательно перемешайте, чтобы в кляре не осталось комочков. По консистенции смесь должна напоминать густую сметану: она должна хорошо обволакивать кусок мяса, но не стекать с него.

3. Добавьте соль и черный перец. По желанию можно использовать и другие специи, которые хорошо сочетаются с мясом.

4. Окуните подготовленные кусочки мяса в луковый кляр так, чтобы он равномерно покрыл их со всех сторон. Затем выложите на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла.

5. Жарьте на среднем огне с двух сторон до появления румяной золотистой корочки. Не стоит делать огонь слишком сильным, ведь лук в кляре может быстро подгореть, в то время как мясо внутри ещё не успеет прожариться.

6. Если использовать майонез вместо сметаны, кляр получится более насыщенным по вкусу, а корочка – более румяной. На основе этого же рецепта можно приготовить луковый кляр для рыбы или печени.

7. Такой простой рецепт пригодится, когда хочется приготовить сочное мясо с хрустящей корочкой без сложного маринада или большого количества ингредиентов.

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