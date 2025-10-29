Маринованные грибы – это классика домашней консервации, которая всегда пользуется спросом на столе. Они подходят как самостоятельная закуска, так и для супов или салатов. Особенно удобно готовить универсальный маринад, который подходит для любых лесных грибов – белых, маслят или польских.

Простая идея приготовления вкусных маринованных грибов на зиму опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.

Ингредиенты для маринованных грибов

лесные грибы – 1 кг. (чистые, крупно порезанные)

вода – 1 л

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

уксус 9% – 150 мл. (можно чуть меньше, 90–100 мл)

лавровый лист – 2-3 шт.

перец черный и душистый горошком – по вкусу

дополнительно по желанию: гвоздика, сухая горчица или палочки корицы

лимонная кислота – щепотка

Способ приготовления:

1. Грибы почистите, промойте.

2. Крупные грибы нарежьте на кусочки. Опустите в воду, доведите до кипения и снимите пену.

3. Добавьте щепотку лимонной кислоты для сохранения цвета и варите около 20 минут.

4. Откиньте грибы на сито, промойте холодной водой и дайте стечь жидкости.

5. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист и перец. Доведите до кипения.

6. Добавьте уксус (количество можно регулировать в зависимости от того, где будете хранить грибы) и другие специи по желанию.

7. Опустите грибы в кипящий маринад и варите 10-15 минут после закипания.

8. Разложите готовые грибы в стерильные банки и плотно закройте крышками. Храните в прохладном месте или в квартире, если использовали немного большее количество уксуса.

