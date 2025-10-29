Универсальный маринад для всех лесных грибов: делимся рецептом сезонной консервации
Маринованные грибы – это классика домашней консервации, которая всегда пользуется спросом на столе. Они подходят как самостоятельная закуска, так и для супов или салатов. Особенно удобно готовить универсальный маринад, который подходит для любых лесных грибов – белых, маслят или польских.
Простая идея приготовления вкусных маринованных грибов на зиму опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.
Ингредиенты для маринованных грибов
- лесные грибы – 1 кг. (чистые, крупно порезанные)
- вода – 1 л
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- уксус 9% – 150 мл. (можно чуть меньше, 90–100 мл)
- лавровый лист – 2-3 шт.
- перец черный и душистый горошком – по вкусу
- дополнительно по желанию: гвоздика, сухая горчица или палочки корицы
- лимонная кислота – щепотка
Способ приготовления:
1. Грибы почистите, промойте.
2. Крупные грибы нарежьте на кусочки. Опустите в воду, доведите до кипения и снимите пену.
3. Добавьте щепотку лимонной кислоты для сохранения цвета и варите около 20 минут.
4. Откиньте грибы на сито, промойте холодной водой и дайте стечь жидкости.
5. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист и перец. Доведите до кипения.
6. Добавьте уксус (количество можно регулировать в зависимости от того, где будете хранить грибы) и другие специи по желанию.
7. Опустите грибы в кипящий маринад и варите 10-15 минут после закипания.
8. Разложите готовые грибы в стерильные банки и плотно закройте крышками. Храните в прохладном месте или в квартире, если использовали немного большее количество уксуса.
