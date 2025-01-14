Утиные ножки конфи: как приготовить дома ресторанное блюдо
Утиная ножка конфи – это классический пример элитного основного блюда, которое хранится в холодильнике десятки дней. Способ приготовления соответствует названию блюда. Слово "конфи" происходит от французского "confire", что означает "хранить", "консервировать", "выдерживать в любой субстанции для придания вкусу".
Это ресторанное блюдо, но, как оказалось, его можно приготовить и в домашних условиях. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ.
Ингредиенты
- Утиные ножки – 4 шт.
- Специи к утке
- Апельсин – 2 шт
- Чабрец – 5-7 веточек
- Чеснок – 3-5 зуб
- Соль
- Перец
- Масло – 1 литр
Способ приготовления
1. Утиные ножки хорошо солим и перчим и оставляем мариноваться на 20 минут, а лучше на ночь.
2. Выкладываем их в форму, добавляем специи по вкусу, нарезанный чеснок и апельсины. Выкладываем чабрец и заливаем все маслом.
3. Выпекаем при 90-120 градусах в течение 3,5-4 часов. Жир должен чуть булькать.
4. Достаем ножки из формы и обжариваем до золотистой корочки.
5. Также ножки можно покрыть жиром и хранить в холодильнике в течение месяца.
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