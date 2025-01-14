Утиная ножка конфи – это классический пример элитного основного блюда, которое хранится в холодильнике десятки дней. Способ приготовления соответствует названию блюда. Слово "конфи" происходит от французского "confire", что означает "хранить", "консервировать", "выдерживать в любой субстанции для придания вкусу".

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Это ресторанное блюдо, но, как оказалось, его можно приготовить и в домашних условиях. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ.

Ингредиенты

Утиные ножки – 4 шт.

Специи к утке

Апельсин – 2 шт

Чабрец – 5-7 веточек

Чеснок – 3-5 зуб

Соль

Перец

Масло – 1 литр

Способ приготовления

1. Утиные ножки хорошо солим и перчим и оставляем мариноваться на 20 минут, а лучше на ночь.

2. Выкладываем их в форму, добавляем специи по вкусу, нарезанный чеснок и апельсины. Выкладываем чабрец и заливаем все маслом.

3. Выпекаем при 90-120 градусах в течение 3,5-4 часов. Жир должен чуть булькать.

4. Достаем ножки из формы и обжариваем до золотистой корочки.

5. Также ножки можно покрыть жиром и хранить в холодильнике в течение месяца.

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