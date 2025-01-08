Сочная утка с апельсинами: изысканное и нежное блюдо на обед
Сегодня предлагаем вам приготовить утку с апельсинами. Это изысканное, очень вкусное и ароматное блюдо, которое готовится довольно легко. А для того, чтобы мясо утки получилось нежным и сочным, следует правильно соблюдать все этапы приготовления.
Как правильно приготовить утку с апельсинами, точно знает фудблогер с ником thefoodhub.by ilona. В Instagram она рассказала, сколько времени нужно потратить на приготовление, а также какие составляющие нужны для этого блюда.
Ингредиенты
- Утка – 1 шт
- Яблоко – 1 шт
- Апельсин – 1 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Кориандр – ½ ч.л.
- Корица – ½ ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Утку хорошо натереть солью, перцем и чесноком. Оставить мариноваться на ночь.
2. Апельсин и яблоко почистить, порезать в куски.
3. На сковороде растопить сливочное масло, высыпать фрукты и добавить несколько кусочков кожицы апельсина для аромата.
4. Обжарить фрукты в течение 2-3 минут, добавить кориандр, корицу и мед, обжарить еще 3-4 мин.
5. Фаршируем утку готовыми фруктами и оставшейся из них жидкостью.
6. Выпекаем утку в рукаве при температуре 190 градусов в течение 2 часов.
7. Если она не покрылась хорошей корочкой, можно разрезать рукав и выпекать еще 15 минут.
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