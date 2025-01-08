Сегодня предлагаем вам приготовить утку с апельсинами. Это изысканное, очень вкусное и ароматное блюдо, которое готовится довольно легко. А для того, чтобы мясо утки получилось нежным и сочным, следует правильно соблюдать все этапы приготовления.

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Как правильно приготовить утку с апельсинами, точно знает фудблогер с ником thefoodhub.by ilona. В Instagram она рассказала, сколько времени нужно потратить на приготовление, а также какие составляющие нужны для этого блюда.

Ингредиенты

Утка – 1 шт

Яблоко – 1 шт

Апельсин – 1 шт

Чеснок – 3 зуб

Кориандр – ½ ч.л.

Корица – ½ ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Утку хорошо натереть солью, перцем и чесноком. Оставить мариноваться на ночь.

2. Апельсин и яблоко почистить, порезать в куски.

3. На сковороде растопить сливочное масло, высыпать фрукты и добавить несколько кусочков кожицы апельсина для аромата.

4. Обжарить фрукты в течение 2-3 минут, добавить кориандр, корицу и мед, обжарить еще 3-4 мин.

5. Фаршируем утку готовыми фруктами и оставшейся из них жидкостью.

6. Выпекаем утку в рукаве при температуре 190 градусов в течение 2 часов.

7. Если она не покрылась хорошей корочкой, можно разрезать рукав и выпекать еще 15 минут.

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