Галушки – это блюдо, которое состоит из вареного теста без использования начинки. Они могут подаваться отдельно, например, со сметаной или грибной подливкой. А могут даже добавляться даже в борщ. Кроме того, гаушки очень хорошо компонуются с другими ингредиентами и становятся частью отдельного блюда.

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Именно последнему принципу последовал фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он опубликовал рецепт приготовления утки с галушками. По его словам, это блюдо содержит частицу полтавской души.

Ингредиенты

Утка целая – 1 шт

Лук – 3 шт

Морковь – 3 шт

Масло

Соль

Перец черный

Орегано

Паприка – 1 ст.л.

Вода – 2 л

Белое вино – 270 мл

Кефир 2,5% – 270 мл

Мука – 500 гр

Яйцо – 1 шт

Сода – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Утку разрезаем на 8-12 кусков вместе с костями.

2. Нагреваю котел, или кастрюлю с толстым дном. Добавляем масло и обжариваем куски утки к золотистости.

3. Добавляем морковь и лук. Обжариваем вместе с уткой, добавляем соль, специи, паприку, воду и белое вино.

4. Тушим на медленном огне пока утка не станет мягкой. Приблизительно 1 час.

5. Готовим тесто на галушки. В большой емкости смешиваем кефир, соль и яйцо, добавляем муку и соду. Быстро замешиваем тесто.

6. Даем тесту постоять в течение 20 минут и нарезаем галушки.

7. Когда утка приготовилась, в кастрюле должно получиться много наваристой ухи. Помещаем в нее галушки и тушим в течение 3 минут.

8. Перед подачей добавляем зелень.

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