Утка с клецками: как приготовить питательное и вкусное блюдо на обед
Галушки – это блюдо, которое состоит из вареного теста без использования начинки. Они могут подаваться отдельно, например, со сметаной или грибной подливкой. А могут даже добавляться даже в борщ. Кроме того, гаушки очень хорошо компонуются с другими ингредиентами и становятся частью отдельного блюда.
Именно последнему принципу последовал фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он опубликовал рецепт приготовления утки с галушками. По его словам, это блюдо содержит частицу полтавской души.
Ингредиенты
- Утка целая – 1 шт
- Лук – 3 шт
- Морковь – 3 шт
- Масло
- Соль
- Перец черный
- Орегано
- Паприка – 1 ст.л.
- Вода – 2 л
- Белое вино – 270 мл
- Кефир 2,5% – 270 мл
- Мука – 500 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сода – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Утку разрезаем на 8-12 кусков вместе с костями.
2. Нагреваю котел, или кастрюлю с толстым дном. Добавляем масло и обжариваем куски утки к золотистости.
3. Добавляем морковь и лук. Обжариваем вместе с уткой, добавляем соль, специи, паприку, воду и белое вино.
4. Тушим на медленном огне пока утка не станет мягкой. Приблизительно 1 час.
5. Готовим тесто на галушки. В большой емкости смешиваем кефир, соль и яйцо, добавляем муку и соду. Быстро замешиваем тесто.
6. Даем тесту постоять в течение 20 минут и нарезаем галушки.
7. Когда утка приготовилась, в кастрюле должно получиться много наваристой ухи. Помещаем в нее галушки и тушим в течение 3 минут.
8. Перед подачей добавляем зелень.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления утки: