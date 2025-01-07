Утка с клецками: как приготовить питательное и вкусное блюдо на обед

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Утка с клецками: как приготовить питательное и вкусное блюдо на обед

Галушки – это блюдо, которое состоит из вареного теста без использования начинки. Они могут подаваться отдельно, например, со сметаной или грибной подливкой. А могут даже добавляться даже в борщ. Кроме того, гаушки очень хорошо компонуются с другими ингредиентами и становятся частью отдельного блюда.

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Именно последнему принципу последовал фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он опубликовал рецепт приготовления утки с галушками. По его словам, это блюдо содержит частицу полтавской души.

Утка с клецками: как приготовить питательное и вкусное блюдо на обед

Ингредиенты

  • Утка целая – 1 шт
  • Лук – 3 шт
  • Морковь – 3 шт
  • Масло
  • Соль
  • Перец черный
  • Орегано
  • Паприка – 1 ст.л.
  • Вода – 2 л
  • Белое вино – 270 мл
  • Кефир 2,5% – 270 мл
  • Мука – 500 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Сода – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Утку разрезаем на 8-12 кусков вместе с костями.

Утка с клецками: как приготовить питательное и вкусное блюдо на обед

2. Нагреваю котел, или кастрюлю с толстым дном. Добавляем масло и обжариваем куски утки к золотистости.

3. Добавляем морковь и лук. Обжариваем вместе с уткой, добавляем соль, специи, паприку, воду и белое вино.

4. Тушим на медленном огне пока утка не станет мягкой. Приблизительно 1 час.

5. Готовим тесто на галушки. В большой емкости смешиваем кефир, соль и яйцо, добавляем муку и соду. Быстро замешиваем тесто.

Утка с клецками: как приготовить питательное и вкусное блюдо на обед

6. Даем тесту постоять в течение 20 минут и нарезаем галушки.

7. Когда утка приготовилась, в кастрюле должно получиться много наваристой ухи. Помещаем в нее галушки и тушим в течение 3 минут.

Утка с клецками: как приготовить питательное и вкусное блюдо на обед

8. Перед подачей добавляем зелень.

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