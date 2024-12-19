Достаточно думать, какое основное блюдо приготовить на Новый год. Запеченная утка – это именно то, что нужно для вкусного и очень красивого ужина.

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Звездный шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram рассказал, как приготовить утку с яблоками и медом. Это блюдо понравится даже тем, кто предпочитает свинину.

Ингредиенты

Утка – около 2 кг

Мед – 80-90 гр

Зеленые яблоки – 6-7 шт

Картофель – 7 шт

Приправа к мясу

Способ приготовления

1. Утку промываем, высушиваем полотенцем, обжигаем, удаляем остатки перьев, отрезаем третью фалангу крыла. Натираем специями.

2. Яблоки очищаем от кожуры, разрезаем на 4–6 частей.

3. Мед смешиваем с горчицей, добавляем яблоки, перемешиваем и фаршируем ими утку. Остатком меда натираем утку сверху. Оставляем мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

4. Перед приготовлением достаем утку из холода. В гусятницу выкладываем на дно картофель.

5. Сверху выкладываем утку и остатки яблок, поливаем маринадом, стекшим с утки. Можно добавить 70 г вина или воды. Закрываем пергаментом и крышкой.

6. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, затем снижаем температуру до 120 градусов и запекаем еще в течение 3 часов.

7. Открываем фольгу, поливаем утку полученным соком и поднимаем температуру до 200–220 градусов и довожу до румяной корочки.

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