Утка с яблоками и медом на новогодний стол: как приготовить, чтобы не была сухой
Достаточно думать, какое основное блюдо приготовить на Новый год. Запеченная утка – это именно то, что нужно для вкусного и очень красивого ужина.
Звездный шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram рассказал, как приготовить утку с яблоками и медом. Это блюдо понравится даже тем, кто предпочитает свинину.
Ингредиенты
- Утка – около 2 кг
- Мед – 80-90 гр
- Зеленые яблоки – 6-7 шт
- Картофель – 7 шт
- Приправа к мясу
Способ приготовления
1. Утку промываем, высушиваем полотенцем, обжигаем, удаляем остатки перьев, отрезаем третью фалангу крыла. Натираем специями.
2. Яблоки очищаем от кожуры, разрезаем на 4–6 частей.
3. Мед смешиваем с горчицей, добавляем яблоки, перемешиваем и фаршируем ими утку. Остатком меда натираем утку сверху. Оставляем мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
4. Перед приготовлением достаем утку из холода. В гусятницу выкладываем на дно картофель.
5. Сверху выкладываем утку и остатки яблок, поливаем маринадом, стекшим с утки. Можно добавить 70 г вина или воды. Закрываем пергаментом и крышкой.
6. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, затем снижаем температуру до 120 градусов и запекаем еще в течение 3 часов.
7. Открываем фольгу, поливаем утку полученным соком и поднимаем температуру до 200–220 градусов и довожу до румяной корочки.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты утки: