Утка с яблоками для новогоднего стола: как замариновать в пиве так, чтобы понравилось всем
В канун новогодних праздников хозяйки находятся в поисках новых и интересных рецептов основных блюд. Именно они задают настроение гостям и создают настоящую атмосферу праздника.
Шеф-повар Лиза Глинская в Instagram рассказала рецепт утки с яблоками. Она предложила приготовить птицу в пивном маринаде.
Ингредиенты
- Утка – 2-2,5 кг
- Соль
- Перец
- Мед – 1,5 ст.л.
- Бородинский хлеб – 1 буханка
- Светлое пиво – 2 стакана
- Яблоки – 4-5 шт
- Соевый соус – 20 мл
- Сливочное масло – 20 гр
Способ приготовления
1.Подготовьте утку. Помойте, просушите, срежьте брюшной жир. Срежьте крылья на первый сустав. Удалите пищевод, зоб и шею и сальные копчиковые железы.
2. Залейте утку кипятком на 1 минуту, слейте и дощипайте перья.
3.Натрите солью, перцем и отправьте в холодильник на 10 часов.
4. Натрите утку 1/2 частью меда и оставьте при комнатной температуре несколько часов.
5. Срежьте кожуру с яблок, нарежьте небольшими кусочками. Нафаршируйте утку яблоками, зашейте.
6. Хлеб нарежьте ломтиками толщиной 1-1,5 см. Уложите на дно формы кожуру от яблок и хлеба. Залейте пивом.
7. Переложите утку на "подушку" из хлеба. Накройте крышкой, отправьте запекаться в духовку при 190С на 1 час 40-50 минут.
8. Смешайте оставшееся масло, мед и соевый соус.
9. Извлеките утку из духовки и смажьте соусом. Увеличьте градус в духовке до 200С и отправьте утку еще на 10 минут в духовку. Достаньте утку нить из нее.
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