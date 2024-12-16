В канун новогодних праздников хозяйки находятся в поисках новых и интересных рецептов основных блюд. Именно они задают настроение гостям и создают настоящую атмосферу праздника.

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Шеф-повар Лиза Глинская в Instagram рассказала рецепт утки с яблоками. Она предложила приготовить птицу в пивном маринаде.

Ингредиенты

Утка – 2-2,5 кг

Соль

Перец

Мед – 1,5 ст.л.

Бородинский хлеб – 1 буханка

Светлое пиво – 2 стакана

Яблоки – 4-5 шт

Соевый соус – 20 мл

Сливочное масло – 20 гр

Способ приготовления

1.Подготовьте утку. Помойте, просушите, срежьте брюшной жир. Срежьте крылья на первый сустав. Удалите пищевод, зоб и шею и сальные копчиковые железы.

2. Залейте утку кипятком на 1 минуту, слейте и дощипайте перья.

3.Натрите солью, перцем и отправьте в холодильник на 10 часов.

4. Натрите утку 1/2 частью меда и оставьте при комнатной температуре несколько часов.

5. Срежьте кожуру с яблок, нарежьте небольшими кусочками. Нафаршируйте утку яблоками, зашейте.

6. Хлеб нарежьте ломтиками толщиной 1-1,5 см. Уложите на дно формы кожуру от яблок и хлеба. Залейте пивом.

7. Переложите утку на "подушку" из хлеба. Накройте крышкой, отправьте запекаться в духовку при 190С на 1 час 40-50 минут.

8. Смешайте оставшееся масло, мед и соевый соус.

9. Извлеките утку из духовки и смажьте соусом. Увеличьте градус в духовке до 200С и отправьте утку еще на 10 минут в духовку. Достаньте утку нить из нее.

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