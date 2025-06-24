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В чем панировать кабачки, чтобы они были хрустящими и не горели: понадобится один ингредиент
Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусного рагу, а также икры, салатов. Еще их можно просто пожарить в муке, так будет хоть и просто, но очень вкусно.
Редакция FoodOboz делится рецептом идеального кляра для кабачков, которые будут очень хрустящими и вкусными.
Ингредиенты:
- кабачки
- мука
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кольцами, посолите, поперчите.
2. Панируйте их в муке, а затем в воде и сразу жарьте.
Готовые кабачки переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался!
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