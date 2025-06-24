Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусного рагу, а также икры, салатов. Еще их можно просто пожарить в муке, так будет хоть и просто, но очень вкусно.

Редакция FoodOboz делится рецептом идеального кляра для кабачков, которые будут очень хрустящими и вкусными.

Ингредиенты:

кабачки

мука

соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кольцами, посолите, поперчите.

2. Панируйте их в муке, а затем в воде и сразу жарьте.

Готовые кабачки переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался!

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