В чем панировать кабачки, чтобы они были хрустящими и не горели: понадобится один ингредиент

Ирина Мельниченко
Кулинария
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Жареные кабачки

Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусного рагу, а также икры, салатов. Еще их можно просто пожарить в муке, так будет хоть и просто, но очень вкусно.

Что приготовить из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом идеального кляра для кабачков, которые будут очень хрустящими и вкусными. 

В каком кляре готовить кабачки

Ингредиенты:

  • кабачки
  • мука
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Кабачки порежьте кольцами, посолите, поперчите.

Мука для панировки

2. Панируйте их в муке, а затем в воде и сразу жарьте.

Как правильно жарить кабачки

Готовые кабачки переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался! 

Жареные кабачки

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