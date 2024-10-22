В чем секрет приготовления пышных оладий: вы всегда неправильно добавляли кефир
Чтобы сладкие оладьи получились рыхлыми, их готовят именно на кефире. Но должно добавить продукт в тесто, потому что это нужно делать правильно. Ингредиент должен быть соответствующей температуре.
Идея приготовления рыхлых и воздушных оладий опубликована на странице фудблогерки Полины с ником polli cooking в Instagram. Кулинарка замечает, что кефир должен быть предварительно подогрет.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- сахар – 3 ч.л.
- соль – 0.5 ч.л.
- кефир – 300 мл.
- мука – 280 г
- сода – 0.5 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванилин
- масло для жарки – 100 мл.
Способ приготовления:
1. В миску разбить яйцо комнатной температуры.
2. Добавить сахар (не более 2 столовых ложек) и перемешать соль.
3. Влить предварительно нагретый кефир.
4. Всыпать муку и добавить соду с разрыхлителем. Обязательно добавить именно эти два компонента, не заменяемые один на другой, а добавить оба.
5. По желанию добавить ванилин, ванильный сахар, ванильный экстракт.
6. Замешать однородное, густое тесто.
7. На сковородку добавить масло, именно то количество, которое указано в рецепте – это важно.
8. Оладьи должны жариться как во фритюре. Жирными они не будут.
9. Для того чтобы оладьи были одинакового размера и имели хорошую форму, лучше переложить тесто в кондитерский мешок или соп пакет.
10. Отсадить оладьи на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом, огонь сделать низкий.
11. Жарить оладьи на 80%, а уже потом пролистать и жарить еще минуту.
12. Выкладывать оладьи на тарелку с бумажным полотенцем и дать постоять 2-3 минуты.
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