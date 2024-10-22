Чтобы сладкие оладьи получились рыхлыми, их готовят именно на кефире. Но должно добавить продукт в тесто, потому что это нужно делать правильно. Ингредиент должен быть соответствующей температуре.

Видео дня

Идея приготовления рыхлых и воздушных оладий опубликована на странице фудблогерки Полины с ником polli cooking в Instagram. Кулинарка замечает, что кефир должен быть предварительно подогрет.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

сахар – 3 ч.л.

соль – 0.5 ч.л.

кефир – 300 мл.

мука – 280 г

сода – 0.5 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванилин

масло для жарки – 100 мл.

Способ приготовления:

1. В миску разбить яйцо комнатной температуры.

2. Добавить сахар (не более 2 столовых ложек) и перемешать соль.

3. Влить предварительно нагретый кефир.

4. Всыпать муку и добавить соду с разрыхлителем. Обязательно добавить именно эти два компонента, не заменяемые один на другой, а добавить оба.

5. По желанию добавить ванилин, ванильный сахар, ванильный экстракт.

6. Замешать однородное, густое тесто.

7. На сковородку добавить масло, именно то количество, которое указано в рецепте – это важно.

8. Оладьи должны жариться как во фритюре. Жирными они не будут.

9. Для того чтобы оладьи были одинакового размера и имели хорошую форму, лучше переложить тесто в кондитерский мешок или соп пакет.

10. Отсадить оладьи на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом, огонь сделать низкий.

11. Жарить оладьи на 80%, а уже потом пролистать и жарить еще минуту.

12. Выкладывать оладьи на тарелку с бумажным полотенцем и дать постоять 2-3 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: