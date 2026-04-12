Для того, чтобы ваш шашлык из свинины получился мягким и сочным, совсем не обязательно добавлять разнообразные многокомпонентные маринады. Для идеального результата понадобится обычный лук, немного специй и несколько простых манипуляций.

Как приготовить сочный шашлык только с луком и специями рассказала фудблогер yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг. ошейка

500 г лука

специи (соль, перец, паприка)

лимонный сок и по желанию горчица

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать средними кусками.

2. Половину лука взбить в блендере, чтобы получить сок, а другую половину нарезать кольцами.

3. Добавить к мясу лук (и сок, и кольца), специи, лимонный сок и горчицу (по желанию).

4. Хорошо все перемешать, немного помять руками, чтобы лук еще больше пустил сок.

5. Оставить мариноваться минимум на 2-3 часа (лучше на ночь).

6. Жарить на углях до румяной корочки, периодически переворачивая.

