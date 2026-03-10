Домашние жареные отбивные часто получаются сухими. Но все из-за того, что вы неправильно маринуете мясо перед приготовлением. Для идеального результата стоит использовать минеральную воду.

Идея приготовления домашних сочных отбивных на ужин опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты:

свиной биток 800 г

1 ч.л. соли

0,5 ч.л. черного перца

чеснок 2-3 зубчика

минералка 300 мл.

яйца 3 шт. + присолить

мука 100 г

масло (для жарки)

Способ приготовления:

1. Свинину порезать на кусочки толщиной 2 см, хорошо отбить с обеих сторон.

2. В посудину выжать чеснок, высыпать соль, перец и влить минералку.

3. Выложить отбивные и мариновать час в холодильнике.

4. Окунуть каждый кусочек сначала в муке, затем в яйце.

5. Жарить с обеих сторон до золотистости.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: