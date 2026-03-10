Все рецепты
В чем секрет сочных и нежных отбивных: понадобится один простой ингредиент
Домашние жареные отбивные часто получаются сухими. Но все из-за того, что вы неправильно маринуете мясо перед приготовлением. Для идеального результата стоит использовать минеральную воду.
Идея приготовления домашних сочных отбивных на ужин опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.
Ингредиенты:
- свиной биток 800 г
- 1 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. черного перца
- чеснок 2-3 зубчика
- минералка 300 мл.
- яйца 3 шт. + присолить
- мука 100 г
- масло (для жарки)
Способ приготовления:
1. Свинину порезать на кусочки толщиной 2 см, хорошо отбить с обеих сторон.
2. В посудину выжать чеснок, высыпать соль, перец и влить минералку.
3. Выложить отбивные и мариновать час в холодильнике.
4. Окунуть каждый кусочек сначала в муке, затем в яйце.
5. Жарить с обеих сторон до золотистости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: