В чем секрет сочных и нежных отбивных: понадобится один простой ингредиент

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Домашние жареные отбивные часто получаются сухими. Но все из-за того, что вы неправильно маринуете мясо перед приготовлением. Для идеального результата стоит использовать минеральную воду.

Идея приготовления домашних сочных отбивных на ужин опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты:

  • свиной биток 800 г
  • 1 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. черного перца
  • чеснок 2-3 зубчика
  • минералка 300 мл.
  • яйца 3 шт. + присолить
  • мука 100 г
  • масло (для жарки)

Способ приготовления:

1. Свинину порезать на кусочки толщиной 2 см, хорошо отбить с обеих сторон.

2. В посудину выжать чеснок, высыпать соль, перец и влить минералку.

3. Выложить отбивные и мариновать час в холодильнике.

4. Окунуть каждый кусочек сначала в муке, затем в яйце.

5. Жарить с обеих сторон до золотистости.

