В чем секрет сочных отбивных: делимся идеальной технологией

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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В чем секрет сочных отбивных: делимся идеальной технологией

Сочные и мягкие отбивные выходят именно из свинины. Но качество блюда зависит не только от мяса, но и технологии приготовления блюда. Здесь есть несколько секретов.

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Идея приготовления сочных отбивных из свинины опубликована на странице фудблогера с ником nisenitnitsia в Instagram. Мясо нужно нарезать толщиной не более двух сантиметров, а перед жаркой не забывайте о мариновании в специях.

В чем секрет сочных отбивных: делимся идеальной технологией

Ингредиенты:

  • свиной биток 800 г
  • соль – 1 ч.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • минералка – 300 мл.
  • яйца – 3 шт. + присолить
  • мука – 100 г
  • масло для жарки

Способ приготовления:

В чем секрет сочных отбивных: делимся идеальной технологией

1. Свинину нарезать на кусочки толщиной в 2 сантиметра.

2. Хорошо отразить с обеих сторон.

В чем секрет сочных отбивных: делимся идеальной технологией

3. В сосуд выжать чеснок.

4. Высыпать соль, перец и влить минералку.

В чем секрет сочных отбивных: делимся идеальной технологией

5. Выложить отбивные и мариновать час в холодильнике.

В чем секрет сочных отбивных: делимся идеальной технологией

6. Затем обвалять каждый кусок сначала в муке, затем в яйце.

В чем секрет сочных отбивных: делимся идеальной технологией

7. Жарить с обеих сторон до золотистости.

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