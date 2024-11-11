Сочные и мягкие отбивные выходят именно из свинины. Но качество блюда зависит не только от мяса, но и технологии приготовления блюда. Здесь есть несколько секретов.

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Идея приготовления сочных отбивных из свинины опубликована на странице фудблогера с ником nisenitnitsia в Instagram. Мясо нужно нарезать толщиной не более двух сантиметров, а перед жаркой не забывайте о мариновании в специях.

Ингредиенты:

свиной биток 800 г

соль – 1 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

чеснок – 2-3 зубчика

минералка – 300 мл.

яйца – 3 шт. + присолить

мука – 100 г

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать на кусочки толщиной в 2 сантиметра.

2. Хорошо отразить с обеих сторон.

3. В сосуд выжать чеснок.

4. Высыпать соль, перец и влить минералку.

5. Выложить отбивные и мариновать час в холодильнике.

6. Затем обвалять каждый кусок сначала в муке, затем в яйце.

7. Жарить с обеих сторон до золотистости.

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