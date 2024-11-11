В чем секрет сочных отбивных: делимся идеальной технологией
Сочные и мягкие отбивные выходят именно из свинины. Но качество блюда зависит не только от мяса, но и технологии приготовления блюда. Здесь есть несколько секретов.
Идея приготовления сочных отбивных из свинины опубликована на странице фудблогера с ником nisenitnitsia в Instagram. Мясо нужно нарезать толщиной не более двух сантиметров, а перед жаркой не забывайте о мариновании в специях.
Ингредиенты:
- свиной биток 800 г
- соль – 1 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- минералка – 300 мл.
- яйца – 3 шт. + присолить
- мука – 100 г
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать на кусочки толщиной в 2 сантиметра.
2. Хорошо отразить с обеих сторон.
3. В сосуд выжать чеснок.
4. Высыпать соль, перец и влить минералку.
5. Выложить отбивные и мариновать час в холодильнике.
6. Затем обвалять каждый кусок сначала в муке, затем в яйце.
7. Жарить с обеих сторон до золотистости.
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