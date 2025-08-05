Кабачки летом становятся одним из самых популярных овощей на кухне. Их жарят, запекают или готовят на гриле. Обычно для панировки используют муку, однако существует другая техника, которая делает блюдо еще вкуснее и с приятной корочкой. Она не требует дорогих ингредиентов и позволяет значительно сэкономить время во время приготовления.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем вкусно пожарить кабачки вместо муки. Получится очень вкусно.

Чем заменить муку для идеальной корочки для кабачков

Манная крупа отлично подходит для панировки кабачков. Благодаря своей текстуре она создает равномерный золотистый слой, сохраняя мякоть овоща нежной. При этом такая панировка не впитывает столько жира, как мука, и делает блюдо менее тяжелым.

Еще одно преимущество манки – быстрое подрумянивание

Это позволяет сократить время жарки и достичь нужной хрустящей текстуры без длительного стояния у плиты.

Как правильно приготовить кабачки в манке

1. Нарезать овощ кружочками или ломтиками.

2. Обсыпать каждый кусочек сухой манной крупой. Для лучшего вкуса можно добавить специи, сушеный чеснок или травы.

3. Оставить кабачки на несколько минут, чтобы крупа слегка впитала влагу.

4. Обжарить на среднем огне до появления равномерной золотистой корочки.

5. Такой способ подходит не только для кабачков, но и для баклажанов или картофеля. Готовое блюдо будет иметь нежную серединку и аппетитную хрустящую поверхность.

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