Запеченная курица – одно из самых популярных мясных блюд для праздничного стола. Будет очень вкусно, если середина получится мягкой и сочной, а сверху у творится хрустящая и золотистая корочка. Для этого стоит выбрать правильный маринад.

Идея приготовления сочной запеченной курицы опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

курица – 1 шт.

вода – 400 мл.

томатный сок – 250 мл.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

молотая паприка – 1 ч.л.

уксус 6% – 1 ст.л.

чеснок – 4-5 зубчиков

масло подсолнечное – 2 ст.л.

перец, зелень, лавровый лист по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрежьте курицу по грудке.

2. В миске смешайте: воду, томатный сок, соль, сахар, паприку, уксус, чеснок, масло и черный перец.

3. Хорошо все перемешайте.

4. Можно мариновать 2-3 часа, но лучше всего оставить на ночь в холодильнике.

5. Запекать при температуре 180 градусов примерно 45 минут.

