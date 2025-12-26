В чем замариновать курицу перед запеканием, чтобы она была сочной: простая идея

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,6 т.
В чем замариновать курицу перед запеканием, чтобы она была сочной: простая идея

Запеченная курица – одно из самых популярных мясных блюд для праздничного стола. Будет очень вкусно, если середина получится мягкой и сочной, а сверху у творится хрустящая и золотистая корочка. Для этого стоит выбрать правильный маринад.

Идея приготовления сочной запеченной курицы опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

В чем замариновать курицу перед запеканием, чтобы она была сочной: простая идея

Ингредиенты:

  • курица – 1 шт.
  • вода – 400 мл.
  • томатный сок – 250 мл.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • молотая паприка – 1 ч.л.
  • уксус 6% – 1 ст.л.
  • чеснок – 4-5 зубчиков
  • масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • перец, зелень, лавровый лист по вкусу

Способ приготовления:

В чем замариновать курицу перед запеканием, чтобы она была сочной: простая идея

1. Разрежьте курицу по грудке.

В чем замариновать курицу перед запеканием, чтобы она была сочной: простая идея

2. В миске смешайте: воду, томатный сок, соль, сахар, паприку, уксус, чеснок, масло и черный перец.

В чем замариновать курицу перед запеканием, чтобы она была сочной: простая идея

3. Хорошо все перемешайте.

4. Можно мариновать 2-3 часа, но лучше всего оставить на ночь в холодильнике.

В чем замариновать курицу перед запеканием, чтобы она была сочной: простая идея

5. Запекать при температуре 180 градусов примерно 45 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты