Все рецепты
В чем замариновать курицу перед запеканием, чтобы она была сочной: простая идея
Запеченная курица – одно из самых популярных мясных блюд для праздничного стола. Будет очень вкусно, если середина получится мягкой и сочной, а сверху у творится хрустящая и золотистая корочка. Для этого стоит выбрать правильный маринад.
Идея приготовления сочной запеченной курицы опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- курица – 1 шт.
- вода – 400 мл.
- томатный сок – 250 мл.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- молотая паприка – 1 ч.л.
- уксус 6% – 1 ст.л.
- чеснок – 4-5 зубчиков
- масло подсолнечное – 2 ст.л.
- перец, зелень, лавровый лист по вкусу
Способ приготовления:
1. Разрежьте курицу по грудке.
2. В миске смешайте: воду, томатный сок, соль, сахар, паприку, уксус, чеснок, масло и черный перец.
3. Хорошо все перемешайте.
4. Можно мариновать 2-3 часа, но лучше всего оставить на ночь в холодильнике.
5. Запекать при температуре 180 градусов примерно 45 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: