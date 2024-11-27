В чем замариновать свиные отбивные, чтобы они были сочные: беспроигрышный способ

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
714
В чем замариновать свиные отбивные, чтобы они были сочные: беспроигрышный способ

Залог действительно удачных и вкусных отбивных – это сочное мясо. Также очень большую роль играет кляр, который не должен отпадать после жарки. Достичь желаемого результата вы сможете благодаря минералке.

Видео дня

Идея приготовления идеальных сочных отбивных опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Для такого блюда лучше, конечно же, выбирать свинину.

В чем замариновать свиные отбивные, чтобы они были сочные: беспроигрышный способ

Ингредиенты:

  • свиной биток – 800 г
  • соль – 1 ч.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • минералка – 300 мл.
  • яйца – 3 шт. (немного присолить)
  • мука – 100 г
  • масло для жарки

Способ приготовления:

В чем замариновать свиные отбивные, чтобы они были сочные: беспроигрышный способ

1. Свинину нарезать на куски толщиной в 2 сантиметра, хорошо отбить с обеих сторон.

В чем замариновать свиные отбивные, чтобы они были сочные: беспроигрышный способ

2. В сосуд выжать чеснок, высыпать соль, перец.

В чем замариновать свиные отбивные, чтобы они были сочные: беспроигрышный способ

3. Влить минералку.

В чем замариновать свиные отбивные, чтобы они были сочные: беспроигрышный способ

4. Выложить отбивные и мариновать час в холодильнике.

В чем замариновать свиные отбивные, чтобы они были сочные: беспроигрышный способ

5. Затем погрузить каждый кусочек сначала в муку, затем в яйцо.

В чем замариновать свиные отбивные, чтобы они были сочные: беспроигрышный способ

6. Жарить с обеих сторон до золотистости.

В чем замариновать свиные отбивные, чтобы они были сочные: беспроигрышный способ

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты