Залог действительно удачных и вкусных отбивных – это сочное мясо. Также очень большую роль играет кляр, который не должен отпадать после жарки. Достичь желаемого результата вы сможете благодаря минералке.

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Идея приготовления идеальных сочных отбивных опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Для такого блюда лучше, конечно же, выбирать свинину.

Ингредиенты:

свиной биток – 800 г

соль – 1 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

чеснок – 2-3 зубчика

минералка – 300 мл.

яйца – 3 шт. (немного присолить)

мука – 100 г

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать на куски толщиной в 2 сантиметра, хорошо отбить с обеих сторон.

2. В сосуд выжать чеснок, высыпать соль, перец.

3. Влить минералку.

4. Выложить отбивные и мариновать час в холодильнике.

5. Затем погрузить каждый кусочек сначала в муку, затем в яйцо.

6. Жарить с обеих сторон до золотистости.

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