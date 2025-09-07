В меру сладкий и очень воздушный: как приготовить вкусный сливовый пирог к чаю
Если хотите порадовать близких вкусной домашней выпечкой – сливовый пирог станет отличным выбором. Его рыхлая структура, нежный аромат корицы и сочные сливы создают гармоничный вкус, который идеально подходит для семейного чаепития.
Идея приготовления сливового пирога с орехами и шоколадом опубликована на странице фудблогера picantecooking в Instagram.
Ингредиенты (на форму диаметром 24 см):
- сливочное масло – 150 г (комнатной температуры)
- сметана – 20 г (комнатной температуры)
- сахар – 130 г
- яйца – 3 шт. (комнатной температуры)
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- молотая корица – ½ ч.л.
- орехи – 75 г (фундук, грецкие, миндаль или фисташки; половину смолоть, остальные измельчить)
- белый шоколад – 50 г
- сливы – 800 г (вес с косточками), разрезанные пополам и без косточек
Кроме этого:
- сливочное масло для смазывания формы
- мука для посыпки стенок формы
- сахарная пудра для украшения готового пирога
Способ приготовления:
1. Духовку разогреть до 180 °C.
2. Сливочное масло взбить с сахаром до пышной массы.
3. Добавить сметану, затем по одному вводить яйца, продолжая взбивать.
4. Муку смешать с молотыми орехами, корицей и разрыхлителем.
5. Соединить сухие ингредиенты с масляной массой и взбить до однородности.
6. Добавить измельченные орехи и кусочки белого шоколада, перемешать.
7. Форму застелить пергаментом, стенки смазать сливочным маслом и посыпать мукой.
8. Выложить тесто, разровнять поверхность.
9. Сверху равномерно разложить половинки слив, слегка втиснув их в тесто.
10. Выпекать 40-50 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет сухой.
11. Готовый пирог оставить в форме на 5 минут, затем снять бока и остудить.
12. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
