Если хотите порадовать близких вкусной домашней выпечкой – сливовый пирог станет отличным выбором. Его рыхлая структура, нежный аромат корицы и сочные сливы создают гармоничный вкус, который идеально подходит для семейного чаепития.

Ингредиенты (на форму диаметром 24 см):

сливочное масло – 150 г (комнатной температуры)

сметана – 20 г (комнатной температуры)

сахар – 130 г

яйца – 3 шт. (комнатной температуры)

мука – 200 г

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

молотая корица – ½ ч.л.

орехи – 75 г (фундук, грецкие, миндаль или фисташки; половину смолоть, остальные измельчить)

белый шоколад – 50 г

сливы – 800 г (вес с косточками), разрезанные пополам и без косточек

Кроме этого:

сливочное масло для смазывания формы

мука для посыпки стенок формы

сахарная пудра для украшения готового пирога

Способ приготовления:

1. Духовку разогреть до 180 °C.

2. Сливочное масло взбить с сахаром до пышной массы.

3. Добавить сметану, затем по одному вводить яйца, продолжая взбивать.

4. Муку смешать с молотыми орехами, корицей и разрыхлителем.

5. Соединить сухие ингредиенты с масляной массой и взбить до однородности.

6. Добавить измельченные орехи и кусочки белого шоколада, перемешать.

7. Форму застелить пергаментом, стенки смазать сливочным маслом и посыпать мукой.

8. Выложить тесто, разровнять поверхность.

9. Сверху равномерно разложить половинки слив, слегка втиснув их в тесто.

10. Выпекать 40-50 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет сухой.

11. Готовый пирог оставить в форме на 5 минут, затем снять бока и остудить.

12. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

