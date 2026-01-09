В сто раз вкуснее, чем котлеты: сочный люля-кебаб из двух видов фарша по рецепту Алика Мкртчяна

Рецепт блюда

Люля-кебаб – одно из лучших мясных блюд. Во-первых, готовится блюдо элементарно, а во-вторых – получается очень-очень сочным и сытным. Кулинары советуют использовать два вида фарша, так будет еще вкуснее, и не забывайте добавить специи, особенно – перец чили.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении блюда – люля-кебаба.

Ингредиенты:

  • Куриный фарш
  • Говяжий фарш
  • Лук (2 маленьких)
  • Перец чили
  • Много зелени
  • Соль и специи
  • Шпажки для запекания

Способ приготовления:

1. Лук, чили и зелень измельчаем в блендере. Добавляем к фаршу, приправляем солью и любимыми специями. Хорошо вымешиваем массу и формируем котлетки.

2. Насаживаем на шпажки и готовим в духовке или аэрогриле до румяной корочки или просто в духовке.

Подавайте с любимым соусом или просто с лавашем!

