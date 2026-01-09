В сто раз вкуснее, чем котлеты: сочный люля-кебаб из двух видов фарша по рецепту Алика Мкртчяна
Люля-кебаб – одно из лучших мясных блюд. Во-первых, готовится блюдо элементарно, а во-вторых – получается очень-очень сочным и сытным. Кулинары советуют использовать два вида фарша, так будет еще вкуснее, и не забывайте добавить специи, особенно – перец чили.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении блюда – люля-кебаба.
Ингредиенты:
- Куриный фарш
- Говяжий фарш
- Лук (2 маленьких)
- Перец чили
- Много зелени
- Соль и специи
- Шпажки для запекания
Способ приготовления:
1. Лук, чили и зелень измельчаем в блендере. Добавляем к фаршу, приправляем солью и любимыми специями. Хорошо вымешиваем массу и формируем котлетки.
2. Насаживаем на шпажки и готовим в духовке или аэрогриле до румяной корочки или просто в духовке.
Подавайте с любимым соусом или просто с лавашем!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: