Люля-кебаб – одно из лучших мясных блюд. Во-первых, готовится блюдо элементарно, а во-вторых – получается очень-очень сочным и сытным. Кулинары советуют использовать два вида фарша, так будет еще вкуснее, и не забывайте добавить специи, особенно – перец чили.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении блюда – люля-кебаба.

Ингредиенты:

Куриный фарш

Говяжий фарш

Лук (2 маленьких)

Перец чили

Много зелени

Соль и специи

Шпажки для запекания

Способ приготовления:

1. Лук, чили и зелень измельчаем в блендере. Добавляем к фаршу, приправляем солью и любимыми специями. Хорошо вымешиваем массу и формируем котлетки.

2. Насаживаем на шпажки и готовим в духовке или аэрогриле до румяной корочки или просто в духовке.

Подавайте с любимым соусом или просто с лавашем!

