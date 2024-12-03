В сто раз вкуснее, чем "Шуба": оригинальный салат "Русалочка" для новогоднего стола
Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, приготовьте сытный и яркий салат "Руслочка" из красной рыбы, с апельсином и яйцами. Для декора можно использовать красную икру.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного, простого в приготовлении салата "Руслочка", который понравится всем гостям.
Ингредиенты:
- Яйцо – 5 шт.
- Красная рыба (слабосоленая) – 300 г. (или заменить скумбрией, селедкой)
- Спелый апельсин – 2 шт.
- Маслин – 1 баночка
- Маринованные огурцы – 2 шт.
- Красная икра – 1 баночка (или заменить крабовыми палочками)
- Майонез – 150 г
- По вкусу соль, перец
Способ приготовления:
1. Сваренные яйца делим на белки и желтки и трем на терке в разные емкости.
2. Рыбу режем средней соломкой, а маслины и огурцы крошим поперечными кружками. Апельсины без кожуры измельчаем маленькими брусочками.
3. Далее достаем разъемную форму и начинаем выкладывать измельченные продукты слоями. Каждый слой промазываем майонезом, добавив соли и перца.
Последовательность слоев:
- Белок
- Желтки
- Рыба
- Апельсин
- Тертый сыр (1/3)
- Огурцы
- Маслины
- Сырная стружка
4. Салат должен постоять, чтобы слои пропитались. Затем украшаем сверху икрой или мелконарезанными крабовыми палочками и убираем кольцо!
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