В сто раз вкуснее, чем "Шуба": оригинальный салат "Русалочка" для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, приготовьте сытный и яркий салат "Руслочка" из красной рыбы, с апельсином и яйцами. Для декора можно использовать красную икру.

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Из чего приготовить салат ''Русалочка''

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного, простого в приготовлении салата "Руслочка", который понравится всем гостям.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 5 шт.
  • Красная рыба (слабосоленая) – 300 г. (или заменить скумбрией, селедкой)
  • Спелый апельсин – 2 шт.
  • Маслин – 1 баночка
  • Маринованные огурцы – 2 шт.
  • Красная икра – 1 баночка (или заменить крабовыми палочками)
  • Майонез – 150 г
  • По вкусу соль, перец

Способ приготовления:

1. Сваренные яйца делим на белки и желтки и трем на терке в разные емкости.

Желтки для блюда

2. Рыбу режем средней соломкой, а маслины и огурцы крошим поперечными кружками. Апельсины без кожуры измельчаем маленькими брусочками.

Рыба для салата

3. Далее достаем разъемную форму и начинаем выкладывать измельченные продукты слоями. Каждый слой промазываем майонезом, добавив соли и перца.

Приготовление блюда

Последовательность слоев:

  • Белок
  • Желтки
  • Рыба
  • Апельсин
  • Тертый сыр (1/3)
  • Огурцы
  • Маслины
  • Сырная стружка

4. Салат должен постоять, чтобы слои пропитались. Затем украшаем сверху икрой или мелконарезанными крабовыми палочками и убираем кольцо!

Готовый салат

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