Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, приготовьте сытный и яркий салат "Руслочка" из красной рыбы, с апельсином и яйцами. Для декора можно использовать красную икру.

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Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного, простого в приготовлении салата "Руслочка", который понравится всем гостям.

Ингредиенты:

Яйцо – 5 шт.

Красная рыба (слабосоленая) – 300 г. (или заменить скумбрией, селедкой)

Спелый апельсин – 2 шт.

Маслин – 1 баночка

Маринованные огурцы – 2 шт.

Красная икра – 1 баночка (или заменить крабовыми палочками)

Майонез – 150 г

По вкусу соль, перец

Способ приготовления:

1. Сваренные яйца делим на белки и желтки и трем на терке в разные емкости.

2. Рыбу режем средней соломкой, а маслины и огурцы крошим поперечными кружками. Апельсины без кожуры измельчаем маленькими брусочками.

3. Далее достаем разъемную форму и начинаем выкладывать измельченные продукты слоями. Каждый слой промазываем майонезом, добавив соли и перца.

Последовательность слоев:

Белок

Желтки

Рыба

Апельсин

Тертый сыр (1/3)

Огурцы

Маслины

Сырная стружка

4. Салат должен постоять, чтобы слои пропитались. Затем украшаем сверху икрой или мелконарезанными крабовыми палочками и убираем кольцо!

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