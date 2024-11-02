Варенуха – это древний алкогольный напиток, который употребляли гетьманы, сотники, казаки и шляхта. Он готовится из сухофруктов, специй и, конечно же, самогона.

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Как приготовить варенуху по аутентичному рецепту, точно знает журналист Константин Грубич. На своей странице в Facebook он подробно поведал все тонкости древней технологии.

Ингредиенты

Водка или самогон – 1 л

Сухофрукты – 200 гр

Мед – 2 ст.л.

Корица – 1 ч.л.

Сушеная мята – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Выливаем водку в кастрюлю.

2. Добавляем мед и перемешиваем.

3. Добавляем сухофрукты и корицу. Перемешиваем.

4. Добавляем сушеную мяту и включаем нагрев.

5. Накрываем крышкой и ждем закипания.

6. Выключаем нагрев и оставляем до охлаждения.

7. Процеживаем напиток и разливаем по бутылкам.

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