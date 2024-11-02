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Варенуха по старинному украинскому рецепту: как приготовить вкусный алкогольный напиток
Варенуха – это древний алкогольный напиток, который употребляли гетьманы, сотники, казаки и шляхта. Он готовится из сухофруктов, специй и, конечно же, самогона.
Как приготовить варенуху по аутентичному рецепту, точно знает журналист Константин Грубич. На своей странице в Facebook он подробно поведал все тонкости древней технологии.
Ингредиенты
- Водка или самогон – 1 л
- Сухофрукты – 200 гр
- Мед – 2 ст.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Сушеная мята – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Выливаем водку в кастрюлю.
2. Добавляем мед и перемешиваем.
3. Добавляем сухофрукты и корицу. Перемешиваем.
4. Добавляем сушеную мяту и включаем нагрев.
5. Накрываем крышкой и ждем закипания.
6. Выключаем нагрев и оставляем до охлаждения.
7. Процеживаем напиток и разливаем по бутылкам.
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