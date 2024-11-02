Варенуха по старинному украинскому рецепту: как приготовить вкусный алкогольный напиток

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Варенуха по старинному украинскому рецепту: как приготовить вкусный алкогольный напиток

Варенуха – это древний алкогольный напиток, который употребляли гетьманы, сотники, казаки и шляхта. Он готовится из сухофруктов, специй и, конечно же, самогона.

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Как приготовить варенуху по аутентичному рецепту, точно знает журналист Константин Грубич. На своей странице в Facebook он подробно поведал все тонкости древней технологии.

Варенуха по старинному украинскому рецепту: как приготовить вкусный алкогольный напиток

Ингредиенты

  • Водка или самогон – 1 л
  • Сухофрукты – 200 гр
  • Мед – 2 ст.л.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Сушеная мята – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Выливаем водку в кастрюлю.

2. Добавляем мед и перемешиваем.

Варенуха по старинному украинскому рецепту: как приготовить вкусный алкогольный напиток

3. Добавляем сухофрукты и корицу. Перемешиваем.

4. Добавляем сушеную мяту и включаем нагрев.

Варенуха по старинному украинскому рецепту: как приготовить вкусный алкогольный напиток

5. Накрываем крышкой и ждем закипания.

6. Выключаем нагрев и оставляем до охлаждения.

Варенуха по старинному украинскому рецепту: как приготовить вкусный алкогольный напиток

7. Процеживаем напиток и разливаем по бутылкам.

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РецептыалкогольКонстантин Грубич

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