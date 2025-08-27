Варить не нужно: рассыпчатый рис с креветками в духовке для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
84
Рецепт блюда

Рис – не только полезный, но и вкусный, сытный продукт, который может быть основой для каш, супов, а также пудингов. Еще его можно готовить в духовке с мясом, креветками, овощами.

С чем вкусно приготовить рис

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с овощами и креветками, который готовится в духовке. 

Ингредиенты: 

  • Рис (любой) 200 г
  • Креветки или курица  500 г
  • Перец сладкий разноцветный 3 шт
  • Чеснок 4 зубчика
  • Помидор 1-2 шт. 

Для соуса: 

  • Сливки 20% 500 мл
  • Бульон овощной, рыбный или куриный 400 мл
  • Томатная паста 6 ст.л
  • Паприка 1 ч.л
  • Сушеный базилик 1 ч.л
  • Сушеная или свежая петрушка
  • Соль, перец по вкусу
  • Тертый сыр по желанию

Способ приготовления: 

1. В форму для запекания выложи промытый рис, лучше замочить на 1 час или на ночь, креветки, помидор, чеснок и сладкий перец.

Ингредиенты для блюда

2. Смешать для соуса: сливки, бульон, томатную пасту и специи. Вылить соус в форму, все хорошо перемешать. По желанию можно посыпать сыром. Запекать в разогретой духовке при 180°C (режим с обдувом) примерно 1 час, до золотистой корочки и готовности риса.

Сколько готовить рис

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

Готовое блюдо

