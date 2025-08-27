Рис – не только полезный, но и вкусный, сытный продукт, который может быть основой для каш, супов, а также пудингов. Еще его можно готовить в духовке с мясом, креветками, овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с овощами и креветками, который готовится в духовке.

Ингредиенты:

Рис (любой) 200 г

Креветки или курица 500 г

Перец сладкий разноцветный 3 шт

Чеснок 4 зубчика

Помидор 1-2 шт.

Для соуса:

Сливки 20% 500 мл

Бульон овощной, рыбный или куриный 400 мл

Томатная паста 6 ст.л

Паприка 1 ч.л

Сушеный базилик 1 ч.л

Сушеная или свежая петрушка

Соль, перец по вкусу

Тертый сыр по желанию

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложи промытый рис, лучше замочить на 1 час или на ночь, креветки, помидор, чеснок и сладкий перец.

2. Смешать для соуса: сливки, бульон, томатную пасту и специи. Вылить соус в форму, все хорошо перемешать. По желанию можно посыпать сыром. Запекать в разогретой духовке при 180°C (режим с обдувом) примерно 1 час, до золотистой корочки и готовности риса.

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

