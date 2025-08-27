Варить не нужно: рассыпчатый рис с креветками в духовке для обеда и ужина
Рис – не только полезный, но и вкусный, сытный продукт, который может быть основой для каш, супов, а также пудингов. Еще его можно готовить в духовке с мясом, креветками, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с овощами и креветками, который готовится в духовке.
Ингредиенты:
- Рис (любой) 200 г
- Креветки или курица 500 г
- Перец сладкий разноцветный 3 шт
- Чеснок 4 зубчика
- Помидор 1-2 шт.
Для соуса:
- Сливки 20% 500 мл
- Бульон овощной, рыбный или куриный 400 мл
- Томатная паста 6 ст.л
- Паприка 1 ч.л
- Сушеный базилик 1 ч.л
- Сушеная или свежая петрушка
- Соль, перец по вкусу
- Тертый сыр по желанию
Способ приготовления:
1. В форму для запекания выложи промытый рис, лучше замочить на 1 час или на ночь, креветки, помидор, чеснок и сладкий перец.
2. Смешать для соуса: сливки, бульон, томатную пасту и специи. Вылить соус в форму, все хорошо перемешать. По желанию можно посыпать сыром. Запекать в разогретой духовке при 180°C (режим с обдувом) примерно 1 час, до золотистой корочки и готовности риса.
Вкусно будет в горячем и холодном виде!
