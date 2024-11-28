Верещака: что это и как приготовить давнее украинское блюдо
Кулинарная история Украины достаточно богата и многообразна. В наследство нам осталось много рецептов, по которым готовили еще наши предки. Важно сохранять давние традиции и не забывать блюда, которые спасали от голода в трудные времена.
Одним из таких блюд является верещака. Что это такое и как приготовить, в Instagram рассказала фудблогер Евгения Гавришенко.
Ингредиенты
- Свиные ребра
- Соль
- Перец
- Чеснок
- Орегано
- Свекольный квас
Ингредиенты для свекольного кваса
- Свекла
- Сахар
- Вода
Ингредиенты для подливки
- Свекольный квас
- Сливочное масло
- Мука
- Соль
Способ приготовления
1. Готовим свекольный квас. В банке нарезаем свеклу кубиками.
2. Заливаем водой и добавляем 1 ст.л. сахара. Перемешиваем.
3. Накрываем марлей и оставляем на 3-4 дня.
4. Готовим верешку. Свиные ребра натираем специями и обжариваем на сковороде до золотистости.
5. Выкладываем в форму для запекания и заливаем свекольным квасом.
6. Запекаем в течение часа при 180 градусах.
7. Готовим подливку. На сковороду выливаем квас, добавляем соль, сливочное масло и муку. Тщательно перемешиваем.
8. Постоянно перемешивая на маленьком огне готовим подливку к загущению.
9. Выкладываем ребра на тарелку, добавляем подливку и подаем к столу.
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