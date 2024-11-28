Кулинарная история Украины достаточно богата и многообразна. В наследство нам осталось много рецептов, по которым готовили еще наши предки. Важно сохранять давние традиции и не забывать блюда, которые спасали от голода в трудные времена.

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Одним из таких блюд является верещака. Что это такое и как приготовить, в Instagram рассказала фудблогер Евгения Гавришенко.

Ингредиенты

Свиные ребра

Соль

Перец

Чеснок

Орегано

Свекольный квас

Ингредиенты для свекольного кваса

Свекла

Сахар

Вода

Ингредиенты для подливки

Свекольный квас

Сливочное масло

Мука

Соль

Способ приготовления

1. Готовим свекольный квас. В банке нарезаем свеклу кубиками.

2. Заливаем водой и добавляем 1 ст.л. сахара. Перемешиваем.

3. Накрываем марлей и оставляем на 3-4 дня.

4. Готовим верешку. Свиные ребра натираем специями и обжариваем на сковороде до золотистости.

5. Выкладываем в форму для запекания и заливаем свекольным квасом.

6. Запекаем в течение часа при 180 градусах.

7. Готовим подливку. На сковороду выливаем квас, добавляем соль, сливочное масло и муку. Тщательно перемешиваем.

8. Постоянно перемешивая на маленьком огне готовим подливку к загущению.

9. Выкладываем ребра на тарелку, добавляем подливку и подаем к столу.

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