Верещака: что это и как приготовить давнее украинское блюдо

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Верещака: что это и как приготовить давнее украинское блюдо

Кулинарная история Украины достаточно богата и многообразна. В наследство нам осталось много рецептов, по которым готовили еще наши предки. Важно сохранять давние традиции и не забывать блюда, которые спасали от голода в трудные времена.

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Одним из таких блюд является верещака. Что это такое и как приготовить, в Instagram рассказала фудблогер Евгения Гавришенко.

Верещака: что это и как приготовить давнее украинское блюдо

Ингредиенты

  • Свиные ребра
  • Соль
  • Перец
  • Чеснок
  • Орегано
  • Свекольный квас

Ингредиенты для свекольного кваса

  • Свекла
  • Сахар
  • Вода

Ингредиенты для подливки

  • Свекольный квас
  • Сливочное масло
  • Мука
  • Соль

Способ приготовления

1. Готовим свекольный квас. В банке нарезаем свеклу кубиками.

Верещака: что это и как приготовить давнее украинское блюдо

2. Заливаем водой и добавляем 1 ст.л. сахара. Перемешиваем.

3. Накрываем марлей и оставляем на 3-4 дня.

4. Готовим верешку. Свиные ребра натираем специями и обжариваем на сковороде до золотистости.

Верещака: что это и как приготовить давнее украинское блюдо

5. Выкладываем в форму для запекания и заливаем свекольным квасом.

6. Запекаем в течение часа при 180 градусах.

7. Готовим подливку. На сковороду выливаем квас, добавляем соль, сливочное масло и муку. Тщательно перемешиваем.

Верещака: что это и как приготовить давнее украинское блюдо

8. Постоянно перемешивая на маленьком огне готовим подливку к загущению.

9. Выкладываем ребра на тарелку, добавляем подливку и подаем к столу.

Верещака: что это и как приготовить давнее украинское блюдо

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