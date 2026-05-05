Весеннее оливье: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Оливье можно готовить не только на праздники. Если добавить больше свежих ингредиентов, блюдо получается более легким и интересным на вкус. Такой вариант хорошо подходит для весны. Он сочетает знакомую основу и новые акценты. Попробуйте обновить классический рецепт простыми изменениями.
Идея приготовления весеннего салата оливье опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.
- морковь – 1 шт.
- горошек (свежий или замороженный) – 150-200 г
- куриное филе – 1 шт.
- курица копченая (окорок или другая часть) – 1 шт.
- огурцы свежие – 2 шт.
- огурцы соленые – 2-3 шт.
- яйца – 4 шт.
- спаржа – 5-7 стеблей
- зеленый лук – 5-7 перьев
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- масло – для приготовления
Для соуса:
- майонез – 200 г
- йогурт густой (греческий) – 50 г
- горчица зернистая – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Запеките картофель и морковь: заверните овощи в фольгу, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке до мягкости. Такой способ поможет сохранить плотную текстуру без лишней влаги.
2. Отварите яйца до готовности и охладите.
3. Свежие огурцы нарежьте кубиками, предварительно удалив водянистую серединку. Соленые огурцы также нарежьте – они придадут салату нужную кислинку.
4. Горошек разморозьте или залейте кипятком на несколько минут, не переваривайте.
5. Спаржу подготовьте: обрежьте нижнюю часть и обжарьте на сковородке 5-7 минут до мягкости.
6. Куриное филе обжарьте или запеките до готовности, дайте остыть. Копченую курицу нарежьте.
7. Все ингредиенты нарежьте одинаковым кубиком и выложите в большую миску.
8. Для соуса смешайте майонез, йогурт и горчицу до однородности. При необходимости добавьте соль, перец и немного лимонного сока.
9. Заправьте салат соусом, осторожно перемешайте и дайте настояться перед подачей.
10. Такой весенний оливье имеет более легкий и сбалансированный вкус, чем классический вариант, и отлично подходит для тех, кто хочет освежить привычное блюдо без сложных кулинарных приемов.
