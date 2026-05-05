Оливье можно готовить не только на праздники. Если добавить больше свежих ингредиентов, блюдо получается более легким и интересным на вкус. Такой вариант хорошо подходит для весны. Он сочетает знакомую основу и новые акценты. Попробуйте обновить классический рецепт простыми изменениями.

Идея приготовления весеннего салата оливье опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

морковь – 1 шт.

горошек (свежий или замороженный) – 150-200 г

куриное филе – 1 шт.

курица копченая (окорок или другая часть) – 1 шт.

огурцы свежие – 2 шт.

огурцы соленые – 2-3 шт.

яйца – 4 шт.

спаржа – 5-7 стеблей

зеленый лук – 5-7 перьев

соль – по вкусу

перец – по вкусу

масло – для приготовления

Для соуса:

майонез – 200 г

йогурт густой (греческий) – 50 г

горчица зернистая – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Запеките картофель и морковь: заверните овощи в фольгу, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке до мягкости. Такой способ поможет сохранить плотную текстуру без лишней влаги.

2. Отварите яйца до готовности и охладите.

3. Свежие огурцы нарежьте кубиками, предварительно удалив водянистую серединку. Соленые огурцы также нарежьте – они придадут салату нужную кислинку.

4. Горошек разморозьте или залейте кипятком на несколько минут, не переваривайте.

5. Спаржу подготовьте: обрежьте нижнюю часть и обжарьте на сковородке 5-7 минут до мягкости.

6. Куриное филе обжарьте или запеките до готовности, дайте остыть. Копченую курицу нарежьте.

7. Все ингредиенты нарежьте одинаковым кубиком и выложите в большую миску.

8. Для соуса смешайте майонез, йогурт и горчицу до однородности. При необходимости добавьте соль, перец и немного лимонного сока.

9. Заправьте салат соусом, осторожно перемешайте и дайте настояться перед подачей.

10. Такой весенний оливье имеет более легкий и сбалансированный вкус, чем классический вариант, и отлично подходит для тех, кто хочет освежить привычное блюдо без сложных кулинарных приемов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: