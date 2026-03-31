Весенний овощной салат без майонеза: все ингредиенты остаются полезными
Весной всегда хочется легкий салатов из свежих овощей. Можно совместить молодую капусту, редис и различную зелень. А для того, чтобы сохранить пользу всех компонентов, вместо майонеза стоит использовать другую заправку.
Идея приготовления полезного весеннего салата из овощей опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- редис
- капуста молодая
- морковь
- зелень
Ингредиенты для соуса:
- греческий йогурт – 4-5 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сок половины лимона
- зелень (мелко нарезанная)
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать.
2. Морковь натереть.
3. Редис нарезать кружочками или полукружочками.
4. Зелень мелко нарезать.
5. В большой миске смешать все овощи.
6. Для соуса в отдельной миске соединить греческий йогурт, майонез, горчицу, мед, измельченный чеснок, лимонный сок и зелень.
7. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.
8. Заправить салат соусом, перемешать и дать постоять 5-10 минут.
