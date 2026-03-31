Весной всегда хочется легкий салатов из свежих овощей. Можно совместить молодую капусту, редис и различную зелень. А для того, чтобы сохранить пользу всех компонентов, вместо майонеза стоит использовать другую заправку.

Идея приготовления полезного весеннего салата из овощей опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

редис

капуста молодая

морковь

зелень

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт – 4-5 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

чеснок – 2-3 зубчика

сок половины лимона

зелень (мелко нарезанная)

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать.

2. Морковь натереть.

3. Редис нарезать кружочками или полукружочками.

4. Зелень мелко нарезать.

5. В большой миске смешать все овощи.

6. Для соуса в отдельной миске соединить греческий йогурт, майонез, горчицу, мед, измельченный чеснок, лимонный сок и зелень.

7. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.

8. Заправить салат соусом, перемешать и дать постоять 5-10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: