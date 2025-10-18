Видео дня
Винегрет по-новому: что добавить в полезный салат для яркого вкуса
Один из самых вкусных и полезных осенних салатов – винегрет. Готовится блюдо очень быстро и просто, достаточно всего лишь запечь овощи, порезать и для яркого вкуса добавить горошек, соленые огурцы, квашеную капусту, грибы, фасоль.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного винегрета, с горошком и зеленью.
Ингредиенты:
- свекла
- морковь
- картофель
- лук
- зелень
- горох консервированный
- специи – соль, перец
- масло
Способ приготовления:
1. Сварите или запеките овощи, порежьте кубиком.
2. Добавьте горох, зелень мелко порезанную, специи и масло, перемешайте.
Поставьте в холодильник на несколько часов, минимум на час.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: