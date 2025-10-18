Один из самых вкусных и полезных осенних салатов – винегрет. Готовится блюдо очень быстро и просто, достаточно всего лишь запечь овощи, порезать и для яркого вкуса добавить горошек, соленые огурцы, квашеную капусту, грибы, фасоль.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного винегрета, с горошком и зеленью.

Ингредиенты:

свекла

морковь

картофель

лук

зелень

горох консервированный

специи – соль, перец

масло

Способ приготовления:

1. Сварите или запеките овощи, порежьте кубиком.

2. Добавьте горох, зелень мелко порезанную, специи и масло, перемешайте.

Поставьте в холодильник на несколько часов, минимум на час.

