Винегрет по-новому: что добавить в полезный салат для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
963
Рецепт салата

Один из самых вкусных и полезных осенних салатов – винегрет. Готовится блюдо очень быстро и просто, достаточно всего лишь запечь овощи, порезать и для яркого вкуса добавить горошек, соленые огурцы, квашеную капусту, грибы, фасоль.

Винегрет по-новому: что добавить в полезный салат для яркого вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного винегрета, с горошком и зеленью. 

Винегрет по-новому: что добавить в полезный салат для яркого вкуса

Ингредиенты: 

  • свекла
  • морковь 
  • картофель
  • лук
  • зелень 
  • горох консервированный
  • специи – соль, перец 
  • масло 

Способ приготовления: 

1. Сварите или запеките овощи, порежьте кубиком. 

Винегрет по-новому: что добавить в полезный салат для яркого вкуса

2. Добавьте горох, зелень мелко порезанную, специи и масло, перемешайте.

Винегрет по-новому: что добавить в полезный салат для яркого вкуса

Поставьте в холодильник на несколько часов, минимум на час. 

Винегрет по-новому: что добавить в полезный салат для яркого вкуса

