Винегрет по-новому: рецепт полезного и вкусного домашнего салата

Рецепт салата

Самый простой и вкусный домашний осенний салат – винегрет. Готовить его можно с солеными огурцами, квашеной капустой, фасолью, грибами, сельдью, зеленью. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, каперсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного винегрета из вареных овощей, с солеными огурцами и горошком. 

Ингредиенты: 

  • свекла
  • морковь 
  • картофель
  • горошек
  • капуста квашеная
  • огурцы соленые 
  • зелень 
  • специи 
  • лук
  • чеснок
  • масло

Способ приготовления: 

1. Овощи отварите и порежьте кубиком вместе с луком и огурцами. 

2. Добавьте зелень, капусту, специи, чеснок и масло. 

