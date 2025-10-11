Самый простой и вкусный домашний осенний салат – винегрет. Готовить его можно с солеными огурцами, квашеной капустой, фасолью, грибами, сельдью, зеленью. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, каперсы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного винегрета из вареных овощей, с солеными огурцами и горошком.

Ингредиенты:

свекла

морковь

картофель

горошек

капуста квашеная

огурцы соленые

зелень

специи

лук

чеснок

масло

Способ приготовления:

1. Овощи отварите и порежьте кубиком вместе с луком и огурцами.

2. Добавьте зелень, капусту, специи, чеснок и масло.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: