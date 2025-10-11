Видео дня
Винегрет по-новому: рецепт полезного и вкусного домашнего салата
Самый простой и вкусный домашний осенний салат – винегрет. Готовить его можно с солеными огурцами, квашеной капустой, фасолью, грибами, сельдью, зеленью. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, каперсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного винегрета из вареных овощей, с солеными огурцами и горошком.
Ингредиенты:
- свекла
- морковь
- картофель
- горошек
- капуста квашеная
- огурцы соленые
- зелень
- специи
- лук
- чеснок
- масло
Способ приготовления:
1. Овощи отварите и порежьте кубиком вместе с луком и огурцами.
2. Добавьте зелень, капусту, специи, чеснок и масло.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: