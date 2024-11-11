Винегрет по-одесски: как оригинально приготовить привычное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Самый простой, вкусный и полезный салат из овощей – винегрет. Для яркого вкуса можно добавить в салат сельдь, квашеную капусту, бобовые, грибы, кукурузу.

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Домашний винегрет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного винегрета, овощи для которого готовятся на сковороде.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Соленые огурцы
  • Лук
  • Масло, соль, перец
  • Фасоль
  • Лимонный сок
  • Свекла
  • Морковь
  • Картофель

Способ приготовления:

1. Почистите и нарежьте мелким кубиком овощи, положите на сковороду, налейте воду и готовьте под крышкой, пока они не приготовятся до мягкости. Охладите их, не поднимая крышку.

Приготовление овощей

2. Порежьте и замаринуйте лук.

Лук и огурцы

3. Порежьте огурцы, добавьте остальные овощи, лук, фасоль, полейте маслом, добавьте соль, уксус, зелень, лимонный сок.

Готовый салат

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