Самый простой, вкусный и полезный салат из овощей – винегрет. Для яркого вкуса можно добавить в салат сельдь, квашеную капусту, бобовые, грибы, кукурузу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного винегрета, овощи для которого готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

Соленые огурцы

Лук

Масло, соль, перец

Фасоль

Лимонный сок

Свекла

Морковь

Картофель

Способ приготовления:

1. Почистите и нарежьте мелким кубиком овощи, положите на сковороду, налейте воду и готовьте под крышкой, пока они не приготовятся до мягкости. Охладите их, не поднимая крышку.

2. Порежьте и замаринуйте лук.

3. Порежьте огурцы, добавьте остальные овощи, лук, фасоль, полейте маслом, добавьте соль, уксус, зелень, лимонный сок.

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