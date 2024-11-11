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Винегрет по-одесски: как оригинально приготовить привычное блюдо
Самый простой, вкусный и полезный салат из овощей – винегрет. Для яркого вкуса можно добавить в салат сельдь, квашеную капусту, бобовые, грибы, кукурузу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного винегрета, овощи для которого готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- Соленые огурцы
- Лук
- Масло, соль, перец
- Фасоль
- Лимонный сок
- Свекла
- Морковь
- Картофель
Способ приготовления:
1. Почистите и нарежьте мелким кубиком овощи, положите на сковороду, налейте воду и готовьте под крышкой, пока они не приготовятся до мягкости. Охладите их, не поднимая крышку.
2. Порежьте и замаринуйте лук.
3. Порежьте огурцы, добавьте остальные овощи, лук, фасоль, полейте маслом, добавьте соль, уксус, зелень, лимонный сок.
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