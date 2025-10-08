Винегрет с сельдью: рецепт полезного и вкусного салата на каждый день

Рецепт салата

Винегрет – самый простой и вкусный салат из запеченных овощей, который готовится элементарно. Для яркого вкуса добавьте в салат консервированный горошек, кукурузу, можно квашеную капусту, грибы, сельдь.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного винегрета с сельдью и горошком, зеленым луком.

Ингредиенты: 

  • Картошка 4 шт.
  • Свекла 3 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Соленые огурцы 4 шт.
  • Филе сельди 2 шт.
  • Консервированный зеленый горошек 200 г
  • Растительное масло по вкусу
  • Соевый соус по вкусу
  • Уксус по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Все овощи сварите или запеките, порежьте кубиком вместе с огурцами, сельдью и луком.

2. Заправьте салат маслом, добавьте соевый соус, специи и зеленый лук, перемешайте.

