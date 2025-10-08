Видео дня
Винегрет с сельдью: рецепт полезного и вкусного салата на каждый день
Винегрет – самый простой и вкусный салат из запеченных овощей, который готовится элементарно. Для яркого вкуса добавьте в салат консервированный горошек, кукурузу, можно квашеную капусту, грибы, сельдь.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного винегрета с сельдью и горошком, зеленым луком.
Ингредиенты:
- Картошка 4 шт.
- Свекла 3 шт.
- Морковь 2 шт.
- Соленые огурцы 4 шт.
- Филе сельди 2 шт.
- Консервированный зеленый горошек 200 г
- Растительное масло по вкусу
- Соевый соус по вкусу
- Уксус по вкусу
- Соль по вкусу
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Все овощи сварите или запеките, порежьте кубиком вместе с огурцами, сельдью и луком.
2. Заправьте салат маслом, добавьте соевый соус, специи и зеленый лук, перемешайте.
