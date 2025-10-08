Винегрет – самый простой и вкусный салат из запеченных овощей, который готовится элементарно. Для яркого вкуса добавьте в салат консервированный горошек, кукурузу, можно квашеную капусту, грибы, сельдь.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного винегрета с сельдью и горошком, зеленым луком.

Ингредиенты:

Картошка 4 шт.

Свекла 3 шт.

Морковь 2 шт.

Соленые огурцы 4 шт.

Филе сельди 2 шт.

Консервированный зеленый горошек 200 г

Растительное масло по вкусу

Соевый соус по вкусу

Уксус по вкусу

Соль по вкусу

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Все овощи сварите или запеките, порежьте кубиком вместе с огурцами, сельдью и луком.

2. Заправьте салат маслом, добавьте соевый соус, специи и зеленый лук, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: